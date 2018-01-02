《技术解析》现货金或在三个月内上探1,380美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透1月2日 - 根据金价的波浪型态和费波纳奇预估分析，现货金或突破每盎司1,326美元阻力位，并在三个月内上探下一阻力位1,380美元。

图表：tmsnrt.rs/2CDijE3

上述阻力位分别是上行C浪的61.8%费波纳奇预测水平，以及2011年9月6日高点1,920.30美元至2015年12月3日低点1,045.85美元下行趋势的38.2%费波纳奇回档位。

C浪由三波小浪组成。其中a浪在略低于1,380美元的水平结束，b浪在1,252美元附近结束。

金价正处于第三浪c上，c浪有望超越2017年9月8日触及的a浪高点1,357.54美元。

从1,357.54美元开始的跌势可以被视为跌向从1,920.30美元开始的下行趋势线。金价从2017年12月12日低点1,235.92美元开始的强劲复苏确认了回调行情的结束。

预计金价将在1,326美元阻力位附近展开修正，修正程度将明显小于从1,357.54美元开始的回调。

一旦金价在1,326美元上方企稳，就有望顺利上探1,380美元。(完)