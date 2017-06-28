《技术解析》现货银三个月后或将重探每盎司13.60美元的低位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月28日 - 波浪型态及费波纳奇回档分析显示，现货银未来三个月可能重探2015年12月14日低位每盎司13.60美元。

图表：tmsnrt.rs/2tmRYs5

自此低位拉出的反弹走势已经深度反转。该反转表明从2011年8月高位44.14美元开启的下行趋势将会持续。

该趋势包括了五浪。第三浪还在展开当中，最终可能会延伸至13.60美元下方。策略上来说，当期银跌破15.74美元（此水准为44.14美元至13.60美元的7%费波纳奇回档位），13.60美元的目标位将获得确认。

如果期银未跌破15.74美元，则可能会再次反弹，升向阻力位18.06美元。若进一步升至18.61美元，将令突破18.06的走势得到确认，并有望继续上探下一道阻力位20.81美元。

在月线图上，自1991年2月低位3.51美元至2011年4月高位49.51美元的长期上行趋势，看起来像是一个巨大的三波浪周期。

图表：tmsnrt.rs/2sPeMPE

第二浪(B浪)结束在2008年10月低位8.42美元。波浪理论表明，该低位可能被再次触及。对于该周期的费波纳奇回档分析显示，有不少回档位控制了从49.51美元起的下行趋势。

在未能升破61.8%回档位21.08美元后，期银似乎跌向14.37美元。