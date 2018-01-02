《技术解析》美国原油三个月内上看71.24美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡1月2日 - 美国原油期货料将测试每桶64.35美元阻力位，若突破则可望在三个月内上看下一道阻力位71.24美元。

图表：tmsnrt.rs/2C8RpmA

根据波浪理论，该合约正处于2016年2月11日低点26.05美元上涨以来的C浪。

这波走势受到2008年7月高点147.27美元跌至26.05美元下跌趋势中几次回档的良好控制。

这波C浪远远突破位于54.66美元的23.6%回档位，且有可能会延伸至72.36美元，不过这是一个看来太过遥远而无法实现的目标。

由于已经突破60.09美元的阻力，费波纳奇分析预估的目标位为64.35美元，这是76.4%回档位。

突破60.09美元，是C波很有可能延伸至71.24美元的更为偏多讯号，主因其具有强烈的特质。

2015年3月18日低点42.03美元以来的型态看来像是头肩底，在突破50美元左右的颈线位置后，该型态已经获得确认。这意味着扭转了2013年8月28日高点112.24美元以来的下跌趋势，积极的目标价在80美元左右。

若拉回到头肩底型态的颈线，将被视为修正，但修正走势可能局限在在54.66。(完)