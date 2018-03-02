《技术解析》美国原油或试探61.93美元阻力位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡3月2日 - 美国原油或试探每桶61.93美元的阻力位，若升破则可能涨至下道阻力位62.81美元。

技术图1：tmsnrt.rs/2CRDile

这两道阻力位分别是从58.20美元到64.24美元升势的38.2%和23.6%回档位。

美国原油已在60.51美元处寻获强力支撑，此位由另一道支撑位60.67美元加持，后者为下行c浪的161.8%预测位。始于64.24美元的跌势或已完成。

日线图上看，这波跌势看似由ii浪驱动，此浪为波幅更大的(5)浪的第二浪。该ii浪料将被上行iii浪彻底逆转。

技术图2：tmsnrt.rs/2F5S3qz

若跌破60.09美元，则可能打开跌向56.65美元的通道。

小时图上，回档位和预测位分析表明，目标区间在60.51-60.67美元。

技术图3：tmsnrt.rs/2F0Q5Yh

阻力位在61.93美元，若升破则可能涨至62.81美元。(完)