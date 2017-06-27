《技术解析》美国原油未来三个月可能升向每桶48.35美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月27日 - 据波浪型态和费波纳奇预测分析显示，美国原油期货可能在每桶40.82美元的支撑位附近终结其下行趋势，未来三个月可能会升向48.35美元。

技术图：tmsnrt.rs/2sgr4gJ

该合约正处于始于1月3日高点每桶55.24美元的假设三浪周期中的第三浪c浪。c浪或许会跌至40.82美元，为该浪的100%费波纳奇预测位。

位于42.34美元的支撑位暂时抑制了跌势，并引发了短暂的反弹。此轮反弹可能终结于44.09美元附近，为始于2016年2月11日低点26.05美元至55.24美元升势的38.2%费波纳奇回档位。

基于这一回档分析，美国原油可能会跌至40.65美元，接近40.82美元。下行通道也暗示会跌至该水准。

当前的下行趋势是始于26.05美元的一个更大三浪周期的一部分。第一浪A浪由三个小浪组成，其中第二个小浪b浪已终结于2016年8月3日低点39.19美元。

波浪理论暗示，当前B浪可能在39.19美元附近完成，距离40.82美元不远。上行C浪随后可能开始将价格推向55.24美元。不过，三个月后更为现实的目标位或许是48.35美元。

始于55.24美元的下行趋势的锯齿型态暗示，下行趋势很快将被严重逆转。若突破44.09美元可能会升至45.09美元。(完)