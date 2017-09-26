《焦点》中国严审举债并购，让海航从一路高歌猛进中回到现实

* 中国打击举债融资，给全球亮起红灯

* 并购融资成本飙升

* 部分投行因其管理层不透明予以回避

路透北京9月26日 - 在并购领域一路高歌猛进的中国海航航空集团最近被中国监管机构瞄上，并遇上麻烦，结果导致并购交易停滞不前，当局还加强对其财务和股权结构的审查。

中国打击高杠杆举债进行对外投资，引起全球更多的监管审查，给海航一段时间以来令人炫目的高速并购增长踩下了刹车。海航在过去两年多一点的时间里宣布的并购金额高达500亿美元。

新的交易枯竭，高盛以及美银美林等投行对于和海航的合作也变得愈发谨慎。海航的投资领域涉及航空、物流以及旅游业。

海航通过举债刺激增长的长期策略，在收购希尔顿集团以及德意志银行的股权时达到顶峰，此后便难以为继，使该公司的问题愈发严重。海航还要努力消除外界对其股权结构不透明的担忧。

本月海航计划将去年收购的中国IT服务公司--文思海辉的上市计划暂停，因为高盛称这笔交易未能通过其内部审查要求。

海航一直在为自身健康状况辩护，称与300多家金融机构保持紧密的工作关系，而且拥有稳健的信贷额度。

海航资本首席投资官杨光表示，媒体报导的很多内容都是猜测，那些说法并不能真实反映海航的业务状况，并指出海航业务仍相当强劲。

自从北京打击债务的态度明确之后，海航债券价格微跌。比如，海航集团及海南航空两档2018年到期的美元债券投标价不足面值的99%，而6月份时在100%左右。

2017年上半年融资成本已从上年同期的64.7亿元人民币飙升至141.9亿，受海航完成并购交易并动用了4,545亿元人民币信贷影响。

该公司股东股本占到1.21万亿(兆)元人民币总资产的40%，其余来自借贷资金。去年利益相关者向该公司注入4,885亿元人民币。

一些西方银行人士称，他们与海航合作的空间有限，这归咎于海航对杠杆依赖性的持续问题。

“跨国银行不愿承办任何新业务，”一家欧系银行的资深行员表示，他要求匿名，因他未获准对媒体发言。“监管环境已经改变。”

在上海的凯源资本董事总经理陆修泉(Brock Silvers)表示，北京当局的主要疑虑，在于“海航集团进取的财务架构，是否可能通过其较紧的杠杆和抵押投资组合形成多米诺(骨牌)效应，导致中国投资人和银行资本面临风险。”

多位银行业人士表示，海航集团的许多投资是由一些未上市的国内关系企业所控制，这些关系企业缺乏实绩，同时也少了离岸监管督导，是一大关切重点。

“没有人真的搞得清楚他们的杠杆有多少，”香港东方资本董事总经理Andrew Collier表示。“他们运用那些不在财务报表上的公司筹措许多资本。”

引起监管机构和银行业者质疑的另一个方面是，公司的股东结构不透明。

瑞士并购委员会(Swiss Takeover Board)上周要求海航在10月3日之前厘清其股东结构，因去年以15亿美元收购航空服务公司加美集团(Gategroup)后，其股东阵容出现明显变化。

海航7月宣布，由海航管理层控制、总部位于纽约的一个基金会将成为公司最大股东。但此举引发各界质疑先前是谁持有这些股票，以及他们在海航中的角色。(完) (编译 李春喜/刘秀红/张明钧; 审校 屈桂娟)