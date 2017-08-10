《焦点》人民币连续上涨夯实“人无贬基”，或止步6.6关口重返“双向波动”

* 人民币连四日劲升近600点

* 市场预期逆转，结汇意愿集中爆发

* 6.60为重要关口，若继续上升或致监管引导

* 市场主体单一易导致单边预期

作者 孙琦子

路透北京8月10日 - 人民币汇率近期连续上涨，一改“811”汇改两年来的压抑局面，并以实际行动印证了中国政府多次强调的“人无贬基”。不过，单边升值或贬值都非成熟市场标志，唯“双向波动”才是市场各方真正希望看到的。

交易员们指出，人民币近日加速上涨除美元较弱外，与企业或个人止盈或止损过去两年屯积的美元也有关系。若近期的单边升势依然持续的话，不排除央行有在定价中间价时启动“逆周期调节”的可能，或许6.60关口难以跨越。

“今年总体看人民币可能再往贬值方向走走，如果一直升值的话，可能到6.6附近监管层就会出手调节吧。”一位中资大行交易人士称。

人民币兑美元即期从今年5月底就走出了升值趋势，但此前都与美元指数的走之基本吻合；而从8月7日开始，在大量客盘结汇的刺激之下，人民币连四日劲升近600点，完全无视美元指数的反弹，走出了独立于国际市场的行情。8月10日人民币收报6.661元，今年以来已升值4.33%。

今日汇价在早盘一波凌厉升势后回吐部分涨幅，而成交量也较上日有所下降。在人民币逼近一年高点的位置上，市场情绪也逐渐谨慎起来，担心涨势难以持续，机构自营盘也纷纷清空隔夜头寸。市场人士指出，在美元指数和外汇供求格局均存变数的情况下，人民币单边升值料难持续，下半年应以双向波动为主。

“这轮独立于国际市场的行情应该不会维持很久，美元指数和供求的变化都是有变数的，未来我还是看双向波动。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩称。

他并指出，从外汇市场的供求格局来看，中国周边经济体国际资金流动形势仍在持续恶化，7月以来的各项指标显示国内外汇市场依然处于需求大于供给的弱平衡状态，国内跨境资金流动压力依然存在。

“短期人民币可能单边升值，如果把时间拉长还是要看美元怎么走，我们不能脱离国际市场，没有哪个国家的市场是这样的。”招商银行资管部高级分析师刘东亮也表示，“央行肯定不希望单边，往任何一个方向单边都不愿意看到。”

他并指出，若果人民币一直单边涨上去，中间价的“逆周期因子”可能也会发挥作用。

不过，也有中资行交易主管认为，估计监管层暂时还不会用逆周期因子反向调节中间价，因为不能乱给信号；但如果今年末人民币对一篮子货币呈现升值，那明年对汇市的调整有可能会反过来。

**客盘结汇意愿高涨**

市场人士指出，近期市场预期逆转，几乎所有的机构都调升了人民币兑美元年内的报价点位，坚定看跌人民币的企业也越来也少。而进入下半年以后，此前企业手中囤积的美元有了结汇压力，生怕此前美元损益的浮盈变成亏损，于是纷纷逢高结汇，而购汇端的流动性较差，造成人民币迅速走升。

“最近升值比较凶，肯定是结汇造成的，因为美元反弹了一点，大家有结汇的动力，觉得人民币未来进一步贬值的空间不大了，有结汇需求的人也不愿意再等了。”前述中资大行交易人士称。

他并指出，年初至今人民币升值幅度不小，市场可以认定央行不希望人民币贬值预期强化下去，于是机构投资者有了这种共识，认为今年人民币不会太软，即便贬值也不会再有恐慌性贬值，机构投资者就没有做多美元的胆量。

“企业在一两个工作日内集中结汇也很正常，不过以前机构胆子大敢接（美元），现在就不敢接了，不敢拿长期头寸，不敢做多美元。”他称，“如果单边预期出现，央行不收走，机构也不敢接，就容易出现人民币快速升值。”

“客户手中但凡有点美元都很头疼，想结又想等一等，每天都在问我们该不该结汇。”一外资行交易员称，“现在客户急慌慌的能结汇就结汇，一窝蜂干一件事情太可怕了。”

亦有中资行交易员表示，近三日来客户结汇较多，但购汇端流动性很差，少有机构接盘，导致人民币快速上涨，进而触发大量机构自营的止损盘，“多头止完空头止”。

“我简直要上天台了，结果发现下面已经躺了一堆人。”他称。

**市场主体单一易导致单边预期**

从单边贬值预期到单边升值预期，中国的外汇市场似乎总是容易出现单边预期。市场人士指出，一个很重要的原因是市场主体较为单一；此外，市场建设不足也是原因之一。

“现在市场的成交量还是客盘的量大，因为交易主体比较单一，就比较容易产生一致预期。”某银行分析师称，“其实投机盘也是有积极作用的，纯交易性背景的交易有利于价格发现。前两年监管一直强调有真实贸易背景的交易，这样往往容易一边倒，可能连对手盘都找不到。”

谢亚轩亦表示，除了交易主体对市场双向波动认识不够深之外，从结果来看市场没有真正的能够专业化的做市商，现在虽然有做市商制度，但理论上现在做市机构中和市场主体不一致的只有央行，或许什么时候央行能退出市场，市场就可以摆脱单边行情。

“这不是因为央行存在才导致单边预期，市场在那里，但是银行、财务公司和大企业似乎并没有形成更为专业的汇率分析机构。”谢亚轩称。

中国金融四十人论坛近日微信公众号文章指出，解决人民币贬值预期自我强化、自我实现的恶性循环问题，根本上还是在于加快外汇市场发展，增加外汇市场制度供给，具体建议包括适时适度放松实需交易原则、增加外汇市场交易主体、发展多层次外汇市场、可采取由点到面，分步推进的手段逐渐实现等。（完） (审校 毕晓雯)