《焦点》美商务部终裁部分中国输美铝箔有倾销和补贴行为--行业组织

路透华盛顿2月27日 - 美国铝业协会(Aluminum Association)周二表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。

该协会在一份声明中称，将对一些中国企业征收反倾销税和反补贴税，税率分别为48.64-106.09%和17.14-80.97%。

商务部尚未公开发布正式决定声明。

此案还要取决于美国国际贸易委员会(ITC)对美国业者所受影响的调查结果，ITC将于3月15日前宣布其决定。上述征税决定有效期五年。

在中美贸易摩擦日益增多的背景下，美国总统特朗普很快就会决定是否按照一项国家安全调查，对钢铁及铝进口品课征更广泛的关税。

中国外交部发言人在例行记者会上表示，中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤本周赴美访问，届时双方将就中美关系和两国经贸领域合作交换意见。

这项铝箔案是美国铝行业针对中国同业提起的首个调查申请，可能成为“232条款”调查决定及其它铝反倾销案的试金石。这些举措旨在遏制中国的过度生产。

美国商务部数据显示，美国2016年从中国进口的铝箔估计为3.89亿美元。

一些美国铝箔生产商上月对ITC称，他们的行业被来自中国的进口品摧残，需要反倾销关税才能生存和投资。

“美国铝业协会及其成员企业对商务部的最终裁定极为高兴，”该协会主席Heidi Brock在声明中说。

“美国铝箔生产企业在全球的竞争力最强，但却无法与那些以不公平低价销售并享受中国政府补贴的铝材竞争，”Brock说。

商务部表示，对江苏中基复合材料股份有限公司课征的反倾销税率为48.64%，对杭州鼎胜进出口有限公司及其关联企业的征税为106.09%，其余14家企业税率为89.54%，其它中国生产企业的税率为106.09%。

铝业协会援引商务部的数字称，对江苏中基征收的反补贴税幅度将为17.14%，杭州鼎胜为19.98%， 其他采取合作态度的企业税率均为18.56%，不合作的企业将面临80.97%的税率。(完) (编译 李爽/侯雪苹/郑茵 审校 许娜/张涛/张若琪)