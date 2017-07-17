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《焦点》美国铜库存料突破13年高点，因中国增购废铜及需求低迷
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2017年7月17日 / 早上8点34分 / 22 天前

《焦点》美国铜库存料突破13年高点，因中国增购废铜及需求低迷

路透新闻部

1 分钟阅读

路透墨尔本7月17日 - 纽约商品期货交易所(COMEX)铜库存料将由当前的13年高点进一步攀升，由于中国加大废铜购买量，而且外界预期的特朗普政府基础设施支出也没有出现。

铜库存上升的预期突显出需求的低迷，这种状况预计会抑制今年铜价的上涨。铜主要用于生产白色家电和电力传输。美国是继中国之后全球第二大铜消费国。

交易所数据显示，截止7月11日，COMEX铜库存已经攀升至166,000短吨，相当于大约183,000公吨，为2004年5月以来最高，较2016年底增加88%。

当前COMEX铜期货合约处于正价差，即即期价格低于远期交付价格，这种情况下交易商有囤积的动力，尤其是在美国需求继续疲弱的情况下。

“库存越攒越多，但还没有需求，”巴克莱资本驻纽约金属分析师Dane Davis表示。

“(交易员)并未将铜运到别的地方去。他们在为库存支付利息和费用，期望到2018年或许2019年经济开始增强时，这些铜能被用掉。”

到2月中，近月COMEX铜期货合约跳涨11%至每磅2.77美元上方的一年高点，但随后回落至2.70美元附近。

美国总统特朗普在上任时承诺改善美国的基础设施。他的胜选也增强了商业景气将改善的预期，而商业景气改善将刺激建筑支出和铜需求。

“市场认为随着特朗普上台，我们将看到大量基础设施部署，税赋将降低，经济可能会重现活力，我们将看到非常有利于增长的政策，在这些政策的支撑下，美国的铜消费将增加，”巴克莱的Davis说。

“因此人们增加库存，怀着对美国未来需求的期待。”

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