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《独家新闻》凯雷投资寻求为一支新的能源基金募集10亿美元--消息
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2017年11月15日 / 下午12点42分 / 更新于 20 小时前

《独家新闻》凯雷投资寻求为一支新的能源基金募集10亿美元--消息

1 分钟阅读

* 新基金预计明年推出

* 凯雷投资的25亿美元能源基金已几乎用尽

* 随着油价上涨，对于能源投资的兴趣回升

路透伦敦11月15日 - 银行界人士告诉路透，全球最大的私募股权投资公司--凯雷投资集团(Carlyle Group)正在为一支新基金筹集10亿美元，用于投资美国以外的石油和天然气资产，因为油价前景改善重燃投资者的兴趣。

在此之前，2013年设立的和凯雷国际能源基金(CIEP)在进行了一些重大交易之后几乎耗尽了25亿美元资金。该基金是凯雷投资集团的海外能源投资基金。

几位银行人士表示，CIEP董事总经理Bob Maguire和Marcel van Poecke最近几周在美国的路演中与投资者会面，以增加他们对新基金的兴趣。

新基金将用于创建一家纽约上市的特殊目的收购公司(SPAC)，专注于投资美国以外的石油和天然气勘探与生产业务。

他们表示，该基金预计将于明年推出。

凯雷的一名发言人未予置评。

近年来，在能源行业低迷的背景下，CIEP一直最活跃的私募股权投资基金之一。

石油价格自6月以来上涨了大约40%，油价复苏增强了投资者对能源行业的信心。

“我们最近的资本信心晴雨表调查显示，对于石油和天然气收购的兴趣正在上升，”安永会计师事务所全球石油和天然气交易主管Andy Brogan告诉路透。

“这很大程度上归因于(石油)价格前景以及随之而来的信心。”

安永周三公布的调查显示，69%的石油和天然气公司高管表示他们打算进行收购，这是此项调查的最高记录。(完) (编译 张涛；审校 于春红)

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