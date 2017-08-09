《独家新闻》英国银行业者复兴计划因美国司法部相关工作推迟而遇阻

路透伦敦8月8日 - 英国三家大银行的执行长表示，美国司法部的法律和调查工作延迟，给他们在全球金融崩溃及出现其他问题后的自我恢复努力造成障碍。

与全球竞争对手一样，英国大银行也在支付罚金、和解费用以及重组成本方面花费了数以十亿计美元，以应对2008年危机带来的法律和财务影响。

对巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打银行来说，由于特朗普出任总统以来司法部关键职位的任命被推迟，他们对今年可以解决美国诉案的希望蒙上了阴影。

美国司法部发言人拒绝置评。

分析师指出，美国当局的调查之广给银行带来了各种问题，包括股价下滑，为因应潜在罚款而拨备数十亿美元资金，以及英国央行压力测试中的各种问题。

巴克莱被美国司法部起诉在金融危机爆发前夕不当销售抵押支持证券(MBS)，苏格兰皇家银行亦因类似的指控而被调查。

渣打银行也正在接受调查，看它是否在2007年之后继续违反伊朗相关制裁规定，因为这么做违反渣打与美国司法部之间延期起诉协议；该协议涵盖2007年之前的违反制裁规定活动。

有关银行的高层表示，在特朗普去年11月赢得大选之后，美国的这些银行相关案件的进展便放慢了，因为司法部的一些关键职位空缺没有补上。

在找人接替司法部和其他部门的几百个高级职位空缺的事情上，特朗普政府进展得并不顺利。

上个月特朗普在推特上数次发文批评司法部长塞申斯(Jeff Sessions)“弱爆了”之后，对于司法部高层的疑虑就变得更大了。(完) (编译 王颖/白云; 审校 许娜/龚芳)