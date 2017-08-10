《综述2》朝鲜详述打击关岛计划，称特朗普的警告是“一堆废话”

(新增打击关岛的计划细节，日本与关岛官员讲话等)

* 拟向距离关岛30-40公里的区域发射四枚中程导弹-朝中社

* 特朗普“失去理智”，只有绝对武力对他有效--朝中社

* 关岛总督并不担忧，称朝鲜希望避免误解

* 马蒂斯警告朝鲜其行为可能“令其民众遭受重创”

* 日本称能够合法拦截飞跃其领土的导弹

路透首尔/关岛8月10日 - 对于美国总统警告朝鲜若威胁美国则将面临“火与怒”，朝鲜周四不以为意，称之为“一堆废话”，并简要介绍了对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节。

朝鲜在发展核武和射程能够到达美国本土的导弹方面进展迅速，这加剧了紧张局势，并引发本周华盛顿与平壤之间的口水战，令该地区的大国和全球投资者惴惴不安。

特朗普出人意料的言辞促使朝鲜周四表示，正在研究计划，向距离关岛30-40公里(18-25英里)的区域发射四枚中程导弹，并提供了周三宣布的这项计划的更多细节。

关岛的人口约为16.3万，并建有美国军事基地，包括一个潜艇编队、一个空军基地以及一组海岸警卫队。

“和这种失去理智的人无法进行良好的对话，只有绝对武力能对他有效，”朝鲜中央通讯社谈及特朗普时称。

朝中社援引朝鲜人民军战略部队指挥官金乐兼的话报导称，军方将在8月中旬完成打击计划，而后等待该国领导人金正恩的指令。

虽然朝鲜经常扬言摧毁美国及美国盟友，但朝中社报导中的细节程度实属罕见。

在朝中社最新报导发出之前，日本庆应大学名誉教授小此木政夫指出，朝鲜当局可能是在对其导弹试射计划变动发出警告或是预告，而不是威胁发动攻击。

“我认为这个讯息是在说，他们准备将试射活动由日本海转移到关岛附近区域，”他向路透表示。“藉由发出预告，朝鲜也是在传达一个暗示讯息，表明他们要做的并不是真正的攻击。”

据共同社报导，日本防卫大臣小野寺五典周四重申，如果朝鲜向关岛发射的导弹，对日本构成存亡威胁，日本可以合法予以拦截。

但专家指出，日本目前并没有能力击落飞越本国领空、射往关岛的导弹。

专家也指出，朝鲜公布细节的举动，使得朝鲜很可能会实现计划，以避免被认为示弱或者态度不坚定。

**避免错估形势**

关岛总督卡尔沃(Eddie Calvo)表示，来自朝鲜的威胁并未升高。

他在接受路透专访时表示，“他们喜欢不按牌理出牌，会在各方都还没准备好的时候发射飞弹，他们已经这样搞了好几次了。这次可是把话都讲明白了。”

他称，“他们这会儿把攻击计划都说出来了，意味着他们不想有任何误解。我认为这是个恐惧的姿态。”

卡尔沃称，在覆盖日韩的防御力量、日韩和关岛间的海军阵容、以及关岛自身的导弹防御系统保护下，当地居民拥有“一层又一层的保护伞”。

由于1950-53年韩战是以停战划下句点，而未签署和平协议，因此技术上来说，美韩与朝鲜之间仍处于战争状态。

朝鲜去年两度进行核弹试验，并在7月两度进行洲际导弹试射之后，区域紧张形势已然加剧。特朗普已表示，不会允许朝鲜发展出能够攻击美国的核武。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周三对朝鲜提出严厉警告，称美国和盟国将会在任何军备竞赛或军事冲突中胜出。

马蒂斯在一份声明中指出，“朝鲜应当停止考虑采取所有可能导致政权被颠覆、民众遭杀戮的行动。”