《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日至1月17日

路透1月10日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2018年1月10日 BMO LEN.N Q4 2017 Lennar Corp 2018年1月11日 BMO DAL.N Q4 2017 达美航空(Delta Air Lines) 2018年1月12日 13:00 WFC.N Q4 2017 富国银行(Wells Fargo) 2018年1月12日 BMO PNC.N Q4 2017 PNC Financial Services Group Inc 2018年1月12日 BMO JPM.N Q4 2017 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) 2018年1月12日 BMO BLK.N Q4 2017 贝莱德(Blackrock) 2018年1月16日 BMO CMA.N Q4 2017 Comerica Inc 2018年1月16日 BMO C.N Q4 2017 花旗集团(Citigroup) 2018年1月16日(预估) BMO SCHW.N Q4 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 2018年1月16日 BMO INFO.OQ Q4 2017 IHS Markit Ltd 2018年1月16日 BMO UNH.N Q4 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2018年1月16日 AMC CSX.OQ Q4 2017 CSX Corp 2018年1月16日(预估) AMC KMI.N Q4 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2018年1月17日 11:45 BAC.N Q4 2017 美国银行(Bank of America Corp) 2018年1月17日 12:00 FAST.OQ Q4 2017 Fastenal Co 2018年1月17日 BMO GS.N Q4 2017 高盛集团 2018年1月17日 BMO USB.N Q4 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜；审校 杜明霞)