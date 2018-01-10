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《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日至1月17日
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#市场报道
January 10, 2018 / 12:13 AM / a day ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日至1月17日

2 分钟阅读

    路透1月10日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G
MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
    
 公布日期               公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                        间       码       
 2018年1月10日          BMO      LEN.N    Q4 2017 Lennar Corp
 2018年1月11日          BMO      DAL.N    Q4 2017 达美航空(Delta Air Lines)
 2018年1月12日          13:00    WFC.N    Q4 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2018年1月12日          BMO      PNC.N    Q4 2017 PNC Financial Services Group Inc 
 2018年1月12日          BMO      JPM.N    Q4 2017 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)
 2018年1月12日          BMO      BLK.N    Q4 2017 贝莱德(Blackrock)
 2018年1月16日          BMO      CMA.N    Q4 2017 Comerica Inc
 2018年1月16日          BMO      C.N      Q4 2017 花旗集团(Citigroup)
 2018年1月16日(预估)    BMO      SCHW.N   Q4 2017 嘉信理财(Charles Schwab)
 2018年1月16日          BMO      INFO.OQ  Q4 2017 IHS Markit Ltd
 2018年1月16日          BMO      UNH.N    Q4 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group)
 2018年1月16日          AMC      CSX.OQ   Q4 2017 CSX Corp
 2018年1月16日(预估)    AMC      KMI.N    Q4 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2018年1月17日          11:45    BAC.N    Q4 2017 美国银行(Bank of America Corp)
 2018年1月17日          12:00    FAST.OQ  Q4 2017 Fastenal Co
 2018年1月17日          BMO      GS.N     Q4 2017 高盛集团
 2018年1月17日          BMO      USB.N    Q4 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜；审校 杜明霞)

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