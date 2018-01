《美国上市公司业绩公布日程表》--1月15日至1月22日

路透1月15日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间; AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月16日 BMO CMA.N Q4 2017 Comerica Inc 1月16日 BMO C.N Q4 2017 花旗集团(Citigroup) 1月16日(预估) BMO SCHW.N Q4 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 1月16日 BMO INFO.OQ Q4 2017 IHS Markit Ltd 1月16日 BMO UNH.N Q4 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 1月16日 AMC CSX.OQ Q4 2017 CSX Corp 1月17日 11:45 BAC.N Q4 2017 美国银行(Bank of America Corp) 1月17日 12:00 FAST.OQ Q4 2017 Fastenal Co 1月17日 BMO GS.N Q4 2017 高盛集团 1月17日 BMO USB.N Q4 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 1月17日 AMC KMI.N Q4 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 1月18日 BMO PPG.N Q4 2017 PPG工业(PPG Industries) 1月18日 BMO BK.N Q4 2017 纽约梅隆银行 1月18日 BMO MTB.N Q4 2017 M&T Bank Corp 1月18日 BMO MS.N Q4 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley) 1月18日 BMO BBT.N Q4 2017 BB&T Corp 1月18日 BMO KEY.N Q4 2017 KeyCorp 1月18日 BMO JBHT.OQ Q4 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 1月18日 AMC AXP.N Q4 2017 美国运通(American Express) 1月18日 AMC PBCT.OQ Q4 2017 People's United Financial Inc 1月18日 AMC IBM.N Q4 2017 国际商业机器(IBM)公司 1月19日 11:30 CFG.N Q4 2017 Citizens Financial Group Inc 1月19日 BMO SYF.N Q4 2017 Synchrony Financial 1月19日 BMO STI.N Q4 2017 SunTrust Banks Inc 1月19日 BMO SLB.N Q4 2017 斯伦贝谢(Schlumberger) 1月19日 BMO RF.N Q4 2017 Regions Financial Corp 1月19日 BMO KSU.N Q4 2017 Kansas City Southern 1月22日 BMO HAL.N Q4 2017 哈里伯顿(Halliburton) 1月22日 AMC ZION.OQ Q4 2017 Zions Bancorp 1月22日 21:05 NFLX.OQ Q4 2017 Netflix(网飞) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)