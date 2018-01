《美国上市公司业绩公布日程表》--1月22日至1月29日

路透1月22日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月22日 BMO HAL.N Q4 2017 哈里伯顿(Halliburton) 1月22日 BMO WYNN.OQ Q4 2017 Wynn Resorts Ltd 1月22日 AMC ZION.OQ Q4 2017 Zions Bancorp 1月22日 21:05 NFLX.OQ Q4 2017 Netflix(网飞) 1月23日 AMC RMD.N Q2 2018 Resmed Inc 1月23日 NTS PLD.N Q4 2017 Prologis Inc 1月23日 12:00 VZ.N Q4 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 1月23日 BMO STT.N Q4 2017 道富银行(State Street Corp) 1月23日 BMO FITB.OQ Q4 2017 Fifth Third Bancorp 1月23日 BMO KMB.N Q4 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp) 1月23日 BMO HBAN.OQ Q4 2017 Huntington Bancshares Inc 1月23日 BMO TRV.N Q4 2017 旅行者保险(Travelers) 1月23日 BMO PG.N Q2 2018 宝洁(宝硷,P&G) 1月23日 BMO JNJ.N Q4 2017 强生(Johnson & Johnson) 1月23日 BMO WAT.N Q4 2017 Waters Corp 1月23日 AMC UAL.N Q4 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings) 1月23日 AMC TXN.OQ Q4 2017 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 1月23日 AMC TSS.N Q4 2017 Total System Services Inc 1月23日 AMC NAVI.OQ Q4 2017 Navient Corp 1月23日 21:05 COF.N Q4 2017 第一资本金融(Capital One Financial) 1月24日 11:45 BHGE.N Q4 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 1月24日 13:00 NSC.N Q4 2017 诺福克南方(Norfolk Southern) 1月24日 13:00 ITW.N Q4 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 1月24日 13:00 GWW.N Q4 2017 固安捷(W.W. Grainger) 1月24日 BMO ROK.N Q1 2018 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1月24日 BMO NTRS.OQ Q4 2017 Northern Trust Corp 1月24日 BMO RCL.N Q4 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd 1月24日 BMO PGR.N 2017年12月 前进保险(Progressive) 1月24日 BMO GD.N Q4 2017 通用动力(General Dynamics) 1月24日 BMO APH.N Q4 2017 Amphenol Corp 1月24日(预估 BMO TROW.OQ Q4 2017 普信(T.Rowe Price) ) 1月24日 BMO UTX.N Q4 2017 联合技术(United Technologies) 1月24日 BMO SWK.N Q4 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 1月24日 BMO GE.N Q4 2017 通用电气(奇异,GE) 1月24日 BMO TEL.N Q1 2018 TE Connectivity Ltd 1月24日 BMO ABT.N Q4 2017 雅培(Abbott Laboratories) 1月24日 BMO CMCSA.OQ Q4 2017 康卡斯特(Comcast) 1月24日 AMC LRCX.OQ Q2 2018 科林研发(Lam Research) 1月24日(预估 AMC RHI.N Q4 2017 Robert Half International Inc ) 1月24日 AMC URI.N Q4 2017 United Rentals Inc 1月24日 AMC CCI.N Q4 2017 Crown Castle International Corp 1月24日 AMC XLNX.OQ Q3 2018 赛灵思(Xilinx) 1月24日 AMC F.N Q4 2017 福特汽车(Ford Motor) 1月24日 AMC SLG.N Q4 2017 SL Green Realty Corp 1月24日 AMC RJF.N Q1 2018 Raymond James Financial Inc 1月24日 21:00 FFIV.OQ Q1 2018 F5 Networks Inc 1月24日 AMC DFS.N Q4 2017 发现金融服务(Discover Financial Services) 1月24日 AMC VAR.N Q1 2018 Varian Medical Systems Inc 1月24日 AMC AMP.N Q4 2017 Ameriprise Financial Inc 1月24日 21:30 WHR.N Q4 2017 惠而浦(Whirlpool) 1月25日 NTS KLAC.OQ Q2 2018 KLA-Tencor Corp 1月25日 11:30 LUV.N Q4 2017 西南航空(Southwest Airlines) 1月25日 12:30 CAT.N Q4 2017 卡特彼勒(Caterpillar) 1月25日 BMO AEP.N Q4 2017 美国电力(American Electric Power) 1月25日 BMO CELG.OQ Q4 2017 新基(Celgene) 1月25日 BMO FCX.N Q4 2017 自由港麦克默伦铜金矿公司 1月25日 BMO PX.N Q4 2017 普莱克斯(Praxair) 1月25日 BMO MKC.N Q4 2017 味好美(McCormick) 1月25日 BMO ALK.N Q4 2017 Alaska Air Group Inc 1月25日 BMO UNP.N Q4 2017 联合太平洋(Union Pacific) 1月25日 BMO BIIB.OQ Q4 2017 Biogen Inc 1月25日 BMO HP.N Q1 2018 Helmerich and Payne Inc 1月25日 BMO ADS.N Q4 2017 Alliance Data Systems Corp 1月25日 BMO AAL.OQ Q4 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 1月25日 BMO LLL.N Q4 2017 L3 Technologies Inc 1月25日 BMO NOC.N Q4 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 1月25日 BMO SHW.N Q4 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 1月25日 BMO RTN.N Q4 2017 雷神(Raytheon) 1月25日 BMO MMM.N Q4 2017 3M公司 1月25日 AMC ISRG.OQ Q4 2017 Intuitive Surgical Inc 1月25日 AMC SBUX.OQ Q1 2018 星巴克(Starbucks)(暂定) 1月25日 AMC AJG.N Q4 2017 Arthur J Gallagher & Co 1月25日 AMC ETFC.OQ Q4 2017 E*TRADE Financial Corp 1月25日 AMC INTC.OQ Q4 2017 英特尔(Intel) 1月25日 AMC PKI.N Q4 2017 PerkinElmer Inc 1月25日 AMC WDC.OQ Q2 2018 西部数据(WD) 1月26日 11:30 COL.N Q1 2018 Rockwell Collins Inc 1月26日 BMO HON.N Q4 2017 霍尼韦尔(Honeywell) 1月26日 BMO CL.N Q4 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 1月26日 BMO APD.N Q1 2018 空气化工产品(Air Products & Chemicals) 1月26日 BMO ABBV.N Q4 2017 艾伯维(AbbVie) 1月26日 BMO NEE.N Q4 2017 NextEra Energy Inc 1月29日(预估 11:45 XRX.N Q4 2017 施乐(全录,Xerox) ) 1月29日(预估 12:15 UAA.N Q4 2017 Under Armour Inc ) 1月29日 BMO LMT.N Q4和2017财年 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 1月29日(预估 BMO AMG.N Q4 2017 Affiliated Managers Group Inc ) 1月29日 BMO STX.OQ Q2 2018 希捷(Seagate Technology) 1月29日(预估 BMO GGP.N Q4 2017 GGP Inc ) 1月29日 BMO D.N Q4 2017 Dominion Energy Inc 1月29日 AMC PFG.OQ Q4 2017 信安金融集团 1月29日 AMC ARE.N Q4 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英;审校 杜明霞)