《美国上市公司业绩公布日程表》--1月25日至2月1日

路透1月25日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均 为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月25日 NTS KLAC.OQ Q2 2018 KLA-Tencor Corp 1月25日 11:30 LUV.N Q4 2017 西南航空(Southwest Airlines) 1月25日 12:30 CAT.N Q4 2017 卡特彼勒(Caterpillar) 1月25日 BMO AEP.N Q4 2017 美国电力(American Electric Power) 1月25日 BMO CELG.OQ Q4 2017 新基(Celgene) 1月25日 BMO FCX.N Q4 2017 自由港麦克默伦铜金矿公司 1月25日 BMO PX.N Q4 2017 普莱克斯(Praxair) 1月25日 BMO MKC.N Q4 2017 味好美(McCormick) 1月25日 BMO ALK.N Q4 2017 Alaska Air Group Inc 1月25日 BMO UNP.N Q4 2017 联合太平洋(Union Pacific) 1月25日 BMO BIIB.OQ Q4 2017 Biogen Inc 1月25日 BMO HP.N Q1 2018 Helmerich and Payne Inc 1月25日 BMO ADS.N Q4 2017 Alliance Data Systems Corp 1月25日 BMO AAL.OQ Q4 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 1月25日 BMO LLL.N Q4 2017 L3 Technologies Inc 1月25日 BMO NOC.N Q4 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 1月25日 BMO SHW.N Q4 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 1月25日 BMO RTN.N Q4 2017 雷神(Raytheon) 1月25日 BMO MMM.N Q4 2017 3M公司 1月25日 AMC ISRG.OQ Q4 2017 Intuitive Surgical Inc 1月25日 AMC SBUX.OQ Q1 2018 星巴克(Starbucks)(暂定) 1月25日 AMC AJG.N Q4 2017 Arthur J Gallagher & Co 1月25日 AMC ETFC.OQ Q4 2017 E*TRADE Financial Corp 1月25日 AMC INTC.OQ Q4 2017 英特尔(Intel) 1月25日 AMC PKI.N Q4 2017 PerkinElmer Inc 1月25日 AMC WDC.OQ Q2 2018 西部数据(WD) 1月26日 11:30 COL.N Q1 2018 Rockwell Collins Inc 1月26日 BMO HON.N Q4 2017 霍尼韦尔(Honeywell) 1月26日 BMO CL.N Q4 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 1月26日 BMO APD.N Q1 2018 空气化工产品(Air Products & Chemicals) 1月26日 BMO ABBV.N Q4 2017 艾伯维(AbbVie) 1月26日 BMO NEE.N Q4 2017 NextEra Energy Inc 1月29日 BMO LMT.N Q4和2017财年 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 1月29日 BMO AMG.N Q4 2017 Affiliated Managers Group Inc 1月29日 BMO STX.OQ Q2 2018 希捷(Seagate Technology) 1月29日(预估 BMO GGP.N Q4 2017 GGP Inc ) 1月29日 BMO D.N Q4 2017 Dominion Energy Inc 1月29日 AMC PFG.OQ Q4 2017 信安金融集团 1月29日 AMC ARE.N Q4 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc 1月30日 11:00 DHR.N Q4 2017 Danaher Corp 1月30日 11:30 HRS.N Q2 2018 Harris Corp 1月30日 11:30 AET.N Q4 2017 安泰保险(Aetna) 1月30日 12:00 DOV.N Q4 2017 Dover Corp 1月30日 12:00 ZBH.N Q4 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 1月30日 BMO MCD.N Q4 2017 麦当劳(McDonalds) 1月30日 BMO AOS.N Q4 2017 A. O. Smith Corp 1月30日 BMO PNR.N Q4 2017 Pentair plc 1月30日 BMO NUE.N Q4 2017 纽克(Nucor) 1月30日 BMO PFE.N Q4 2017 辉瑞(Pfizer) 1月30日 BMO PCAR.OQ Q4 2017 帕卡(Paccar) 1月30日 BMO TROW.OQ Q4 2017 普信(T.Rowe Price) 1月30日 BMO HOG.N Q4 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 1月30日 BMO GLW.N Q4 2017 康宁公司(Corning) 1月30日 BMO PHM.N Q4 2017 PulteGroup Inc 1月30日 BMO BEN.N Q1 2018 Franklin Resources Inc 1月30日 BMO HCA.N Q4 2017 HCA Healthcare Inc 1月30日 AMC RHI.N Q4 2017 Robert Half International Inc 1月30日 AMC JNPR.N Q4 2017 Juniper Networks Inc 1月30日 AMC CB.N Q4 2017 丘博(Chubb) 1月30日 21:00 ALGN.OQ Q4 2017 Align Technology Inc 1月30日 AMC ILMN.OQ Q4 2017 Illumina Inc 1月30日 AMC CHRW.OQ Q4 2017 罗宾逊全球物流(C.H. Robinson Worldwide ) 1月30日 AMC CA.OQ Q3 2018 CA Inc 1月30日 AMC PKG.N Q4 2017 Packaging Corp of America 1月30日 AMC EQR.N Q4 2017 Equity Residential 1月30日 AMC EA.OQ Q3 2018 艺电(Electronic Arts 1月30日 AMC SYK.N Q4 2017 史赛克(Stryker) 1月30日 AMC BXP.N Q4 2017 Boston Properties Inc 1月30日 AMC AMD.OQ Q4 2017 超微半导体(AMD) 1月31日 11:00 ANTM.N Q4 2017 Anthem Inc 1月31日 11:45 AVY.N Q4 2017 Avery Dennison Corp 1月31日 11:55 IVZ.N Q4 2017 Invesco Ltd 1月31日 12:00 WEC.N Q4 2017 WEC Energy Group Inc 1月31日 BMO TXT.N Q4 2017 德事隆 1月31日 BMO NDAQ.OQ Q4 2017 Nasdaq Inc 1月31日 BMO DHI.N Q1 2018 霍顿(D.R. Horton) 1月31日 BMO JCI.N Q1 2018 江森自控 1月31日 BMO IR.N Q4 2017 Ingersoll-Rand PLC 1月31日 BMO XRX.N Q4 2017 施乐(全录,Xerox) 1月31日 BMO SPG.N Q4 2017 Simon Property Group Inc 1月31日 BMO LLY.N Q4 2017 礼来(Eli Lilly) 1月31日(预估 BMO SNA.N Q4 2017 Snap-On Inc ) 1月31日 BMO BA.N Q4 2017 波音(Boeing) 1月31日 BMO TMO.N Q4 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 1月31日 BMO ADP.OQ Q2 2018 Automatic Data Processing Inc 1月31日 BMO WRK.N Q1 2018 WestRock Co 1月31日 BMO PYPL.OQ Q4 2017 PayPal Holdings Inc 1月31日 AMC QCOM.OQ Q1 2018 高通(Qualcomm) 1月31日 AMC CDNS.OQ Q4 2017 Cadence Design Systems Inc 1月31日 AMC AFL.N Q4 2017 美国家庭人寿保险(Aflac) 1月31日 AMC MET.N Q4 2017 美国大都会人寿保险公司 1月31日 AMC MAA.N Q4 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 1月31日 AMC MSFT.OQ Q2 2018 微软(Microsoft) 1月31日 AMC DRE.N Q4 2017 Duke Realty Corp 1月31日 AMC T.N Q4 2017 AT&T Inc 1月31日 AMC FB.OQ Q4 2017 Facebook Inc 1月31日 AMC AVB.N Q4 2017 AvalonBay Communities Inc 1月31日 AMC SYMC.OQ Q3 2018 赛门铁克(Symantec) 1月31日 AMC EBAY.OQ Q4 2017 eBay Inc 1月31日 AMC VRTX.OQ Q4 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 1月31日 AMC UNM.N Q4 2017 Unum Group 1月31日 AMC TSCO.OQ Q4 2017 Tractor Supply Co 1月31日(预估 AMC HBI.N Q4 2017 HanesBrands Inc ) 1月31日(预估 AMC MTD.N Q4 2017 Mettler-Toledo International Inc ) 1月31日 AMC LNC.N Q4 2017 Lincoln National Corp 1月31日 AMC CTXS.OQ Q4 2017 Citrix Systems Inc 1月31日 AMC QRVO.OQ Q3 2018 Qorvo Inc 1月31日 21:05 MDLZ.OQ Q4 2017 亿滋国际(Mondelez International) 2月1日 11:55 XYL.N Q4 2017 Xylem Inc. 2月1日 12:00 IDXX.OQ Q4 2017 IDEXX Laboratories Inc 2月1日 BMO RL.N Q3 2018 Ralph Lauren Corp 2月1日 BMO VLO.N Q4 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2月1日 BMO APTV.N Q4 2017 Aptiv PLC 2月1日 BMO CI.N Q4 2017 信诺集团(Cigna) 2月1日 BMO TWX.N Q4 2017 时代华纳(Time Warner) 2月1日 BMO COP.N Q4 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2月1日 BMO ETN.N Q4 2017 伊顿公司(Eaton Corp) 2月1日 BMO AME.N Q4 2017 Ametek Inc 2月1日 BMO MPC.N Q4 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2月1日 BMO MMC.N Q4 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 2月1日 BMO MO.N Q4 2017 高特利集团(Altria Group) 2月1日 BMO BSX.N Q4 2017 Boston Scientific Corp 2月1日 BMO MA.N Q4 2017 万事达卡(Mastercard) 2月1日 BMO IP.N Q4 2017 国际纸业(International Paper) 2月1日 BMO CME.OQ Q4 2017 芝商所(CME Group) 2月1日 BMO DGX.N Q4 2017 Quest Diagnostics Inc 2月1日 BMO UPS.N Q4 2017 联合包裹(优比速,UPS) 2月1日 BMO HSY.N Q4 2017 好时(Hershey) 2月1日 BMO PH.N Q2 2018 派克汉尼汾(Parker-Hannifin) 2月1日 BMO DWDP.N Q4 2017 陶氏杜邦(DowDuPont) 2月1日 BMO MCK.N Q3 2018 麦克森(McKesson) 2月1日 BMO BAX.N Q4 2017 百特国际(Baxter International) 2月1日 AMC EW.N Q4 2017 Edwards Lifesciences Corp 2月1日 AMC XL.N Q4 2017 XL Group Ltd 2月1日 AMC GOOGL.OQ Q4 2017 Alphabet Inc 2月1日 AMC AMGN.OQ Q4 2017 安进(Amgen) 2月1日 AMC AAPL.OQ Q1 2018 苹果 2月1日 AMC V.N Q1 2018 Visa Inc 2月1日 AMC FBHS.N Q4 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 2月1日 AMC AIV.N Q4 2017 Apartment Investment and Management Co 2月1日 AMC AMZN.OQ Q4 2017 亚马逊(Amazon.com) 2月1日 AMC MSI.N Q4 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 2月1日 AMC EMN.N Q4 2017 伊士曼化学(Eastman Chemical) 2月1日 21:05 MAT.OQ Q4 2017 美泰儿(Mattel) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英;审校 张若琪)