《美国上市公司业绩公布日程表》--1月30日至2月6日

路透1月30日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AM C-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月30日 11:00 DHR.N Q4 2017 Danaher Corp 1月30日 11:30 HRS.N Q2 2018 Harris Corp 1月30日 11:30 AET.N Q4 2017 安泰保险(Aetna) 1月30日 12:00 DOV.N Q4 2017 Dover Corp 1月30日 12:00 ZBH.N Q4 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 1月30日 BMO MCD.N Q4 2017 麦当劳(McDonalds) 1月30日 BMO AOS.N Q4 2017 A. O. Smith Corp 1月30日 BMO PNR.N Q4 2017 Pentair plc 1月30日 BMO NUE.N Q4 2017 纽克(Nucor) 1月30日 BMO PFE.N Q4 2017 辉瑞(Pfizer) 1月30日 BMO PCAR.OQ Q4 2017 帕卡(Paccar) 1月30日 BMO TROW.OQ Q4 2017 普信(T.Rowe Price) 1月30日 BMO HOG.N Q4 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 1月30日 BMO GLW.N Q4 2017 康宁公司(Corning) 1月30日 BMO PHM.N Q4 2017 PulteGroup Inc 1月30日 BMO BEN.N Q1 2018 Franklin Resources Inc 1月30日 BMO HCA.N Q4 2017 HCA Healthcare Inc 1月30日 AMC RHI.N Q4 2017 Robert Half International Inc 1月30日 AMC JNPR.N Q4 2017 Juniper Networks Inc 1月30日 AMC CB.N Q4 2017 丘博(Chubb) 1月30日 21:00 ALGN.OQ Q4 2017 Align Technology Inc 1月30日 AMC ILMN.OQ Q4 2017 Illumina Inc 1月30日 AMC CHRW.OQ Q4 2017 罗宾逊全球物流(C.H. Robinson Worldwide) 1月30日 AMC CA.OQ Q3 2018 CA Inc 1月30日 AMC PKG.N Q4 2017 Packaging Corp of America 1月30日 AMC EQR.N Q4 2017 Equity Residential 1月30日 AMC EA.OQ Q3 2018 艺电(Electronic Arts) 1月30日 AMC SYK.N Q4 2017 史赛克(Stryker) 1月30日 AMC BXP.N Q4 2017 Boston Properties Inc 1月30日 AMC AMD.OQ Q4 2017 超微半导体(AMD) 1月31日 11:00 ANTM.N Q4 2017 Anthem Inc 1月31日 11:45 AVY.N Q4 2017 Avery Dennison Corp 1月31日 11:55 IVZ.N Q4 2017 Invesco Ltd 1月31日 12:00 WEC.N Q4 2017 WEC Energy Group Inc 1月31日 BMO TXT.N Q4 2017 德事隆 1月31日 BMO NDAQ.OQ Q4 2017 纳斯达克(Nasdaq) 1月31日 BMO DHI.N Q1 2018 霍顿(D.R. Horton) 1月31日 BMO JCI.N Q1 2018 江森自控 1月31日 BMO IR.N Q4 2017 Ingersoll-Rand PLC 1月31日 BMO XRX.N Q4 2017 施乐(全录,Xerox) 1月31日 BMO SPG.N Q4 2017 Simon Property Group Inc 1月31日 BMO LLY.N Q4 2017 礼来(Eli Lilly) 1月31日 BMO BA.N Q4 2017 波音(Boeing) 1月31日 BMO TMO.N Q4 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 1月31日 BMO ADP.OQ Q2 2018 Automatic Data Processing Inc 1月31日 BMO PYPL.OQ Q4 2017 PayPal Holdings Inc 1月31日 AMC QCOM.OQ Q1 2018 高通(Qualcomm) 1月31日 AMC CDNS.OQ Q4 2017 Cadence Design Systems Inc 1月31日 AMC AFL.N Q4 2017 美国家庭人寿保险(Aflac) 1月31日 AMC MAA.N Q4 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 1月31日 AMC MSFT.OQ Q2 2018 微软(Microsoft) 1月31日 AMC DRE.N Q4 2017 Duke Realty Corp 1月31日 AMC T.N Q4 2017 AT&T Inc 1月31日 AMC FB.OQ Q4 2017 Facebook Inc 1月31日 AMC AVB.N Q4 2017 AvalonBay Communities Inc 1月31日 AMC SYMC.OQ Q3 2018 赛门铁克(Symantec) 1月31日 AMC EBAY.OQ Q4 2017 eBay Inc 1月31日 AMC VRTX.OQ Q4 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 1月31日 AMC UNM.N Q4 2017 Unum Group 1月31日 AMC TSCO.OQ Q4 2017 Tractor Supply Co 1月31日 AMC LNC.N Q4 2017 Lincoln National Corp 1月31日 AMC CTXS.OQ Q4 2017 Citrix Systems Inc 1月31日 AMC QRVO.OQ Q3 2018 Qorvo Inc 1月31日 21:05 MDLZ.OQ Q4 2017 亿滋国际(Mondelez International) 2月1日 11:55 XYL.N Q4 2017 Xylem Inc. 2月1日 12:00 IDXX.OQ Q4 2017 IDEXX Laboratories Inc 2月1日 BMO RL.N Q3 2018 Ralph Lauren Corp 2月1日 BMO VLO.N Q4 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2月1日 BMO APTV.N Q4 2017 Aptiv PLC 2月1日 BMO CI.N Q4 2017 信诺集团(Cigna) 2月1日 BMO TWX.N Q4 2017 美国时代华纳(Time Warner) 2月1日 BMO COP.N Q4 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2月1日 BMO ETN.N Q4 2017 伊顿公司(Eaton Corp) 2月1日 BMO AME.N Q4 2017 Ametek Inc 2月1日 BMO MPC.N Q4 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2月1日 BMO MMC.N Q4 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 2月1日 BMO MO.N Q4 2017 高特利集团(Altria Group) 2月1日 BMO BSX.N Q4 2017 Boston Scientific Corp 2月1日 BMO MA.N Q4 2017 万事达卡(Mastercard) 2月1日 BMO IP.N Q4 2017 国际纸业(International Paper) 2月1日 BMO CME.OQ Q4 2017 芝商所(CME Group) 2月1日 BMO DGX.N Q4 2017 Quest Diagnostics Inc 2月1日 BMO UPS.N Q4 2017 联合包裹(优比速,UPS) 2月1日 BMO HSY.N Q4 2017 好时(Hershey) 2月1日 BMO PH.N Q2 2018 派克汉尼汾(Parker-Hannifin) 2月1日 BMO DWDP.N Q4 2017 陶氏杜邦(DowDuPont) 2月1日 BMO MCK.N Q3 2018 麦克森(McKesson) 2月1日 BMO BAX.N Q4 2017 百特国际(Baxter International) 2月1日 AMC EW.N Q4 2017 Edwards Lifesciences Corp 2月1日 AMC XL.N Q4 2017 XL Group Ltd 2月1日 AMC GOOGL.OQ Q4 2017 Alphabet Inc 2月1日 AMC AMGN.OQ Q4 2017 安进(Amgen) 2月1日 AMC AAPL.OQ Q1 2018 苹果 2月1日 AMC V.N Q1 2018 Visa Inc 2月1日 AMC FBHS.N Q4 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 2月1日 AMC AIV.N Q4 2017 Apartment Investment and Management Co 2月1日 AMC AMZN.OQ Q4 2017 亚马逊(Amazon.com) 2月1日 AMC MSI.N Q4 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 2月1日 AMC EMN.N Q4 2017 伊士曼化学(Eastman Chemical) 2月1日 21:05 MAT.OQ Q4 2017 美泰儿(Mattel) 2月2日 11:45 EL.N Q2 2018 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2月2日 13:00 CHTR.OQ Q4 2017 特许通讯(Charter Communications) 2月2日 BMO AON.N Q4 2017 Aon PLC 2月2日 BMO LYB.N Q4 2017 利安德巴塞尔工业(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 2月2日 BMO PSX.N Q4 2017 Phillips 66 2月2日 BMO ROP.N Q4 2017 Roper Technologies Inc 2月2日 BMO CLX.N Q2 2018 高乐氏(Clorox) 2月2日 BMO MRK.N Q4 2017 默克(Merck & Co) 2月2日 BMO XOM.N Q4 2017 埃克森美孚 (Exxon Mobil) 2月2日 BMO CVX.N Q4 2017 雪佛龙(Chevron) 2月2日 BMO WY.N Q4 2017 Weyerhaeuser Co 2月5日 NTS SYY.N Q2 2018 Sysco Corp 2月5日 BMO BMY.N Q4 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝) 2月5日 BMO CHD.N Q4 2017 Church & Dwight Co 2月5日 BMO HES.N Q4 2017 Hess Corp 2月5日 (预估 BMO OMC.N Q4 2017 Omnicom Group ) 2月5日 BMO ARNC.N Q4 2017 Arconic Inc 2月5日 (预估 AMC VMC.N Q4 2017 Vulcan Materials Co ) 2月5日 AMC NOV.N Q4 2017 National Oilwell Varco 2月5日 AMC RE.N Q4 2017 Everest Re Group 2月5日 AMC MAC.N Q4 2017 Macerich Co 2月5日 AMC LEG.N Q4 2017 Leggett & Platt 2月5日 AMC SWKS.OQ Q1 2018 Skyworks Solutions 2月6日 11:00 CNC.N Q4 2017 Centene Corp 2月6日 BMO GT.OQ Q4 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2月6日 BMO GM.N Q4 2017 通用汽车 2月6日 BMO FIS.N Q4 2017 Fidelity National Information Services 2月6日 BMO EMR.N Q1 2018 艾默生电气(Emerson Electric) 2月6日 BMO IT.N Q4 2017 Gartner Inc 2月6日 BMO LH.N Q4 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 2月6日 BMO TPR.N Q2 2018 Tapestry 2月6日 BMO SPGI.N Q4 2017 S&P Global 2月6日 BMO ADM.N Q4 2017 Archer Daniels Midland 2月6日 BMO CMI.N Q4 2017 康明斯(Cummins) 2月6日 BMO BDX.N Q1 2018 Becton Dickinson and Co 2月6日 BMO TDG.N Q1 2018 TransDigm Group 2月6日 BMO ABC.N Q1 2018 美源伯根(AmerisourceBergen) 2月6日 BMO AGN.N Q4 2017 艾尔建(Allergan) 2月6日 AMC GILD.OQ Q4 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 2月6日 AMC APC.N Q4 2017 Anadarko Petroleum Corp 2月6日 AMC PXD.N Q4 2017 Pioneer Natural Resources 2月6日 AMC MCHP.OQ Q3 2018 Microchip Technology 2月6日 AMC UDR.N Q4 2017 UDR Inc 2月6日 AMC CMG.N Q4 2017 Chipotle Mexican Grill 2月6日 AMC CERN.OQ Q4 2017 Cerner Corp 2月6日 AMC EFX.N Q4 2017 Equifax Inc 2月6日 AMC DIS.N Q1 2018 华特迪士尼(Walt Disney) 2月6日 AMC AKAM.OQ Q4 2017 Akamai Technologies 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 杜明霞)