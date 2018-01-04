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《美国上市公司业绩公布日程表》--1月4日至1月11日
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#市场报道
January 4, 2018 / 2:19 AM / a day ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月4日至1月11日

1 分钟阅读

    路透1月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
 公布日期              公布时间   公司代码     业绩季度及公司名称
 2018年1月4日          12:00      WBA.OQ       Q1 2018 沃博联(Walgreens Boots Alliance)
 2018年1月4日          BMO        MON.N        Q1 2018 孟山都(Monsanto)
 2018年1月5日          BMO        STZ.N        Q3 2018 Constellation Brands Inc
 2018年1月9日          BMO        AYI.N        Q1 2018 Acuity Brands Inc
 2018年1月10日         BMO        LEN.N        Q4 2017 Lennar Corp
 2018年1月10日(预估)   BMO        DAL.N        Q4 2017 达美航空(Delta Air Lines)
 2018年1月11日(预估)   BMO        BAC.N        Q4 2017 美国银行(Bank of America Corp)
    
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 杜明霞)

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