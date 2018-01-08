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《美国上市公司业绩公布日程表》--1月8日至1月15日
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#市场报道
January 8, 2018 / 2:51 AM / a day ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月8日至1月15日

1 分钟阅读

    路透1月8日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
    
 公布日期           公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                    间       码       
 2018年1月9日       BMO      AYI.N    Q1 2018 Acuity Brands Inc
 2018年1月10日      BMO      LEN.N    Q4 2017 Lennar Corp
 2018年1月11日      BMO      DAL.N    Q4 2017 达美航空(Delta Air Lines)
 2018年1月11日(预   BMO      BAC.N    Q4 2017 美国银行(Bank of America Corp)
 估)                                  
 2018年1月12日      13:00    WFC.N    Q4 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2018年1月12日      BMO      PNC.N    Q4 2017 PNC Financial Services Group Inc 
 2018年1月12日      BMO      JPM.N    Q4 2017 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)
 2018年1月12日      BMO      BLK.N    Q4 2017 贝莱德(Blackrock)
    
    
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜；审校 张涛)

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