《美国上市公司业绩公布日程表》--10月20日至10月27日

路透10月20日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美 国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017年10月20日 10:30 CFG.N Q3 2017 Citizens Financial Group Inc 2017年10月20日 10:45 BHGE.N Q3 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017年10月20日 BMO HON.N Q3 2017 霍尼韦尔(Honeywell) 2017年10月20日 BMO PG.N Q1 2018 宝洁(宝硷,P&G) 2017年10月20日 BMO SYF.N Q3 2017 Synchrony Financial 2017年10月20日 BMO GE.N Q3 2017 美国通用电气(奇异,GE) 2017年10月20日 BMO SLB.N Q3 2017 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017年10月20日 BMO KSU.N Q3 2017 Kansas City Southern 2017年10月20日 BMO STI.N Q3 2017 SunTrust Banks Inc 2017年10月23日 12:00 ITW.N Q3 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 2017年10月23日 BMO KMB.N Q3 2017 金佰利(Kimberly-Clark) 2017年10月23日 BMO VFC.N Q3 2017 VF Corp 2017年10月23日 BMO STX.OQ Q1 2018 希捷(Seagate Technology) 2017年10月23日 BMO STT.N Q3 2017 道富银行 2017年10月23日 BMO ARNC.N Q3 2017 Arconic Inc 2017年10月23日 BMO HAS.OQ Q3 2017 孩之宝(Hasbro) 2017年10月23日 BMO HAL.N Q3 2017 哈里伯顿(Halliburton) 2017年10月23日 AMC ZION.OQ Q3 2017 Zions Bancorp 2017年10月23日 20:30 WHR.N Q3 2017 惠而浦(Whirlpool) 2017年10月24日 11:00 MAS.N Q3 2017 Masco Corp 2017年10月24日 11:30 CAT.N Q3 2017 卡特彼勒(Caterpillar) 2017年10月24日 BMO GM.N Q3 2017 通用汽车(General Motors) 2017年10月24日 BMO IPG.N Q3 2017 Interpublic Group of Companies Inc 2017年10月24日 BMO LLY.N Q3 2017 礼来(Eli Lilly) 2017年10月24日 BMO SWK.N Q3 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017年10月24日 BMO ETR.N Q3 2017 Entergy Corp 2017年10月24日 BMO LMT.N Q3 2017 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2017年10月24日 BMO PNR.N Q3 2017 Pentair plc 2017年10月24日 BMO CNC.N Q3 2017 Centene Corp 2017年10月24日 BMO WAT.N Q3 2017 Waters Corp 2017年10月24日 BMO MMM.N Q3 2017 3M Co 2017年10月24日 BMO PCAR.OQ Q3 2017 PACCAR Inc 2017年10月24日 BMO UTX.N Q3 2017 联合技术(United Technologies) 2017年10月24日 BMO GLW.N Q3 2017 康宁公司(Corning) 2017年10月24日 BMO IRM.N Q3 2017 Iron Mountain Inc 2017年10月24日 BMO MCD.N Q3 2017 麦当劳(McDonalds) 2017年10月24日 BMO BIIB.OQ Q3 2017 Biogen Inc 2017年10月24日 BMO PHM.N Q3 2017 PulteGroup Inc 2017年10月24日 BMO FITB.OQ Q3 2017 Fifth Third Bancorp 2017年10月24日 BMO SHW.N Q3 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 2017年10月24日 BMO RF.N Q3 2017 Regions Financial Corp 2017年10月24日 AMC ESRX.OQ Q3 2017 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017年10月24日 AMC XL.N Q3 2017 XL Group Ltd 2017年10月24日 AMC EQR.N Q3 2017 Equity Residential 2017年10月24日 AMC TXN.OQ Q3 2017 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2017年10月24日 AMC T.N Q3 2017 美国电话电报公司(AT&T) 2017年10月24日 AMC EW.N Q3 2017 Edwards Lifesciences Corp 2017年10月24日 AMC DFS.N Q3 2017 发现金融服务(Discover Financial Services) 2017年10月24日 AMC AMP.N Q3 2017 Ameriprise Financial Inc 2017年10月24日 AMC RHI.N Q3 2017 Robert Half International Inc 2017年10月24日 AMC TMK.N Q3 2017 Torchmark Corp 2017年10月24日 AMC RRC.N Q3 2017 Range Resources Corp 2017年10月24日 AMC AKAM.OQ Q3 2017 Akamai Technologies Inc 2017年10月24日 AMC AMD.OQ Q3 2017 超微半导体(AMD) 2017年10月24日 AMC CMG.N Q3 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 2017年10月24日 AMC TSS.N Q3 2017 Total System Services Inc 2017年10月24日 AMC ILMN.OQ Q3 2017 Illumina Inc 2017年10月24日(预估 AMC EFX.N Q3 2017 Equifax Inc ) 2017年10月24日 AMC JNPR.N Q3 2017 Juniper Networks Inc 2017年10月24日 20:05 COF.N Q3 2017 第一资本金融(Capital One Financial) 2017年10月25日 10:00 ANTM.N Q3 2017 Anthem Inc 2017年10月25日 10:45 AVY.N Q3 2017 Avery Dennison Corp 2017年10月25日 11:00 WBA.OQ Q4 2017 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 2017年10月25日 12:00 NSC.N Q3 2017 诺福克南方(Norfolk Southern) 2017年10月25日 BMO HBAN.OQ Q3 2017 Huntington Bancshares Inc 2017年10月25日 BMO TMO.N Q3 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 2017年10月25日 BMO DPS.N Q3 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 2017年10月25日 BMO ALK.N Q3 2017 Alaska Air Group Inc 2017年10月25日 BMO FCX.N Q3 2017 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 2017年10月25日 BMO NLSN.N Q3 2017 Nielsen Holdings PLC 2017年10月25日 BMO IP.N Q3 2017 国际纸业(International Paper) 2017年10月25日(预估 BMO TROW.OQ Q3 2017 T. Rowe Price Group Inc ) 2017年10月25日 BMO GD.N Q3 2017 通用动力(General Dynamics) 2017年10月25日 BMO HES.N Q3 2017 Hess Corp 2017年10月25日 BMO NOC.N Q3 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 2017年10月25日 BMO NDAQ.OQ Q3 2017 纳斯达克(Nasdaq) 2017年10月25日 BMO WYN.N Q3 2017 Wyndham Worldwide Corp 2017年10月25日 BMO IR.N Q3 2017 Ingersoll-Rand PLC 2017年10月25日 BMO FLIR.OQ Q3 2017 FLIR Systems Inc 2017年10月25日 BMO KO.N Q3 2017 可口可乐(Coca-Cola Co) 2017年10月25日 BMO BAX.N Q3 2017 百特国际(Baxter International) 2017年10月25日 BMO DTE.N Q3 2017 DTE Energy Co 2017年10月25日 BMO AOS.N Q3 2017 A. O. Smith Corp 2017年10月25日 BMO LH.N Q3 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 2017年10月25日 BMO BA.N Q3 2017 波音 2017年10月25日 BMO V.N Q4 2017 Visa Inc 2017年10月25日 AMC MAA.N Q3 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 2017年10月25日 AMC AMGN.OQ Q3 2017 安进(Amgen Inc ) 2017年10月25日 AMC PKG.N Q3 2017 Packaging Corp of America 2017年10月25日 AMC DLR.N Q3 2017 Digital Realty Trust Inc 2017年10月25日 AMC FTI.N Q3 2017 TechnipFMC PLC 2017年10月25日 AMC TSCO.OQ Q3 2017 Tractor Supply Co 2017年10月25日 AMC VAR.N Q4 2017 Varian Medical Systems Inc 2017年10月25日 AMC AFL.N Q3 2017 美国家庭人寿保险(Aflac) 2017年10月25日 AMC O.N Q3 2017 Realty Income Corp 2017年10月25日 AMC VRTX.OQ Q3 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 2017年10月25日 AMC UHS.N Q3 2017 环球健康服务(Universal Health Services) 2017年10月25日 AMC KIM.N Q3 2017 Kimco Realty Corp 2017年10月25日(预估 AMC FLS.N Q3 2017 Flowserve Corp ) 2017年10月25日 AMC DRE.N Q3 2017 Duke Realty Corp 2017年10月25日 AMC ORLY.OQ Q3 2017 O'Reilly Automotive Inc 2017年10月25日 AMC UNM.N Q3 2017 Unum Group 2017年10月25日 AMC RJF.N Q4 2017 Raymond James Financial Inc 2017年10月25日 20:00 FFIV.OQ Q4 2017 F5 Networks Inc 2017年10月25日 AMC CTXS.OQ Q3 2017 Citrix Systems Inc 2017年10月25日 AMC FBHS.N Q3 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 2017年10月25日 AMC CA.OQ Q2 2018 CA Inc 2017年10月25日(预估 AMC SRCL.OQ Q3 2017 Stericycle Inc ) 2017年10月25日 AMC XLNX.OQ Q2 2018 赛灵思(Xilinx) 2017年10月25日 AMC PSA.N Q3 2017 Public Storage 2017年10月26日 10:30 LUV.N Q3 2017 西南航空(Southwest Airlines) 2017年10月26日 10:45 XRX.N Q3 2017 施乐(全录,Xerox) 2017年10月26日 10:55 IVZ.N Q3 2017 景顺 2017年10月26日 NTS KLAC.OQ Q1 2018 KLA-Tencor Corp 2017年10月26日 11:30 CHTR.OQ Q3 2017 特许通讯(Charter Communications) 2017年10月26日 BMO BEN.N Q4 2017 Franklin Resources Inc 2017年10月26日 BMO XEL.N Q3 2017 Xcel Energy Inc 2017年10月26日 BMO WEC.N Q3 2017 WEC Energy Group Inc 2017年10月26日 BMO EQT.N Q3 2017 EQT Corp 2017年10月26日 BMO Q.N Q3 2017 Quintiles IMS Holdings Inc 2017年10月26日 BMO COP.N Q3 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017年10月26日(预估 BMO RCL.N Q3 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd ) 2017年10月26日 BMO RTN.N Q3 2017 雷神(Raytheon) 2017年10月26日 BMO MO.N Q3 2017 高特利集团(Altria Group) 2017年10月26日 BMO BSX.N Q3 2017 Boston Scientific Corp 2017年10月26日 BMO HLT.N Q3 2017 高特利集团(Altria Group) 2017年10月26日 BMO ALLE.N Q3 2017 Allegion PLC 2017年10月26日 BMO WM.N Q3 2017 废物管理(Waste Management) 2017年10月26日 BMO BMY.N Q3 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb) 2017年10月26日 BMO AAL.OQ Q3 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 2017年10月26日 BMO PX.N Q3 2017 普莱克斯(Praxair) 2017年10月26日 BMO LKQ.OQ Q3 2017 LKQ Corp 2017年10月26日 BMO UNP.N Q3 2017 联合太平洋(Union Pacific) 2017年10月26日 BMO VLO.N Q3 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2017年10月26日 BMO SCG.N Q3 2017 SCANA Corp 2017年10月26日 BMO MCK.N Q2 2018 McKesson Corp 2017年10月26日 BMO NEE.N Q3 2017 NextEra Energy Inc 2017年10月26日 BMO UPS.N Q3 2017 联合包裹(优比速,UPS) 2017年10月26日 BMO CELG.OQ Q3 2017 新基(Celgene) 2017年10月26日 BMO CMS.N Q3 2017 CMS Energy Corp 2017年10月26日 BMO MPC.N Q3 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2017年10月26日 BMO LLL.N Q3 2017 L3 Technologies Inc 2017年10月26日 BMO SPGI.N Q3 2017 S&P Global Inc 2017年10月26日 BMO BWA.N Q3 2017 BorgWarner Inc 2017年10月26日 BMO MMC.N Q3 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 2017年10月26日 BMO F.N Q3 2017 福特汽车 2017年10月26日 BMO ALXN.OQ Q3 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017年10月26日 BMO CME.OQ Q3 2017 CME Group Inc 2017年10月26日 BMO HSY.N Q3 2017 好时(Hershey) 2017年10月26日 BMO NEM.N Q3 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017年10月26日 BMO CMCSA.OQ Q3 2017 康卡斯特(Comcast) 2017年10月26日 BMO APD.N Q4 2017 Air Products and Chemicals Inc 2017年10月26日 AMC FE.N Q3 2017 FirstEnergy Corp 2017年10月26日 AMC AMZN.OQ Q3 2017 亚马逊(Amazon.com) 2017年10月26日 AMC INTC.OQ Q3 2017 英特尔 2017年10月26日 AMC GOOGL.OQ Q3 2017 Alphabet Inc 2017年10月26日 20:00 SYK.N Q3 2017 史赛克(Stryker) 2017年10月26日 AMC FTV.N Q3 2017 Fortive Corp 2017年10月26日 AMC GILD.OQ Q3 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 2017年10月26日 AMC MHK.N Q3 2017 Mohawk Industries Inc 2017年10月26日 AMC EXPE.OQ Q3 2017 Expedia Inc 2017年10月26日 AMC CINF.OQ Q3 2017 Cincinnati Financial Corp 2017年10月26日 AMC CB.N Q3 2017 丘博(Chubb) 2017年10月26日 AMC VRSN.OQ Q3 2017 Verisign Inc 2017年10月26日 AMC EMN.N Q3 2017 Eastman Chemical Co 2017年10月26日 AMC ALGN.OQ Q3 2017 Align Technology Inc 2017年10月26日 AMC LEG.N Q3 2017 Leggett & Platt 2017年10月26日 AMC AJG.N Q3 2017 Arthur J Gallagher & Co 2017年10月26日 AMC AIV.N Q3 2017 Apartment Investment and Management Co 2017年10月26日 AMC CERN.OQ Q3 2017 Cerner Corp 2017年10月26日 AMC NOV.N Q3 2017 国民油井华高(NOV) 2017年10月26日 AMC WDC.OQ Q1 2018 西部数据(WD) 2017年10月26日 AMC MSFT.OQ Q1 2018 微软 2017年10月26日 AMC CDNS.OQ Q3 2017 Cadence Design Systems Inc 2017年10月26日 20:05 MAT.OQ Q3 2017 美泰儿(Mattel) 2017年10月26日 20:15 PFG.N Q3 2017 信安金融集团(Principal Financial) 2017年10月26日 AMC RMD.N Q1 2018 Resmed Inc 2017年10月27日 NTS HIG.N Q3 2017 哈特福德金融服务(Hartford Financial Services Group) 2017年10月27日 BMO PSX.N Q3 2017 Phillips 66 2017年10月27日 BMO AON.N Q3 2017 Aon PLC 2017年10月27日 BMO ABBV.N Q3 2017 艾伯维(AbbVie) 2017年10月27日 BMO MRK.N Q3 2017 默克(Merck & Co Inc) 2017年10月27日 BMO CL.N Q3 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 2017年10月27日 BMO GT.OQ Q3 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2017年10月27日 BMO XOM.N Q3 2017 埃克森美孚(Exxon Mobil) 2017年10月27日 BMO VTR.N Q3 2017 Ventas Inc 2017年10月27日 BMO LYB.N Q3 2017 利安德巴塞尔工业(LyondellBasell Industries NV) 2017年10月27日 BMO CVX.N Q3 2017 雪佛龙(Chevron) 2017年10月27日 BMO COG.N Q3 2017 Cabot Oil & Gas Corp 2017年10月27日 BMO SPG.N Q3 2017 Simon Property Group Inc 2017年10月27日 BMO WY.N Q3 2017 Weyerhaeuser Co 2017年10月27日 BMO COL.N Q4 2017 Rockwell Collins Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚;审校 张若琪)