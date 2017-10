《美国上市公司业绩公布日程表》--10月26日至11月2日

路透10月26日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;A MC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年10月26日 10:30 LUV.N Q3 2017 西南航空(Southwest Airlines) 2017年10月26日 10:45 XRX.N Q3 2017 施乐(全录,Xerox) 2017年10月26日 10:55 IVZ.N Q3 2017 景顺 2017年10月26日 NTS KLAC.OQ Q1 2018 KLA-Tencor Corp 2017年10月26日 11:30 CHTR.OQ Q3 2017 特许通讯(Charter Communications) 2017年10月26日 BMO BEN.N Q4 2017 Franklin Resources Inc 2017年10月26日 BMO XEL.N Q3 2017 Xcel Energy Inc 2017年10月26日 BMO WEC.N Q3 2017 WEC Energy Group Inc 2017年10月26日 BMO EQT.N Q3 2017 EQT Corp 2017年10月26日 BMO Q.N Q3 2017 Quintiles IMS Holdings Inc 2017年10月26日 BMO COP.N Q3 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017年10月26日 BMO AEP.N Q3 2017 美国电力(American Electric Power) 2017年10月26日 BMO RTN.N Q3 2017 雷神(Raytheon) 2017年10月26日 BMO MO.N Q3 2017 高特利集团(Altria Group) 2017年10月26日 BMO BSX.N Q3 2017 Boston Scientific Corp 2017年10月26日 BMO HLT.N Q3 2017 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 2017年10月26日 BMO ALLE.N Q3 2017 Allegion PLC 2017年10月26日 BMO WM.N Q3 2017 废物管理(Waste Management) 2017年10月26日 BMO BMY.N Q3 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squi bb) 2017年10月26日 BMO AAL.OQ Q3 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 2017年10月26日 BMO PX.N Q3 2017 普莱克斯(Praxair) 2017年10月26日 BMO LKQ.OQ Q3 2017 LKQ Corp 2017年10月26日 BMO UNP.N Q3 2017 联合太平洋(Union Pacific) 2017年10月26日 BMO VLO.N Q3 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2017年10月26日 BMO SCG.N Q3 2017 SCANA Corp 2017年10月26日 BMO MCK.N Q2 2018 McKesson Corp 2017年10月26日 BMO NEE.N Q3 2017 NextEra Energy Inc 2017年10月26日 BMO UPS.N Q3 2017 联合包裹(优比速,UPS) 2017年10月26日 BMO CELG.OQ Q3 2017 新基(Celgene) 2017年10月26日 BMO CMS.N Q3 2017 CMS Energy Corp 2017年10月26日 BMO TWX.N Q3 2017 时代华纳(Time Warner) 2017年10月26日 BMO MPC.N Q3 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2017年10月26日 BMO LLL.N Q3 2017 L3 Technologies Inc 2017年10月26日 BMO SPGI.N Q3 2017 S&P Global Inc 2017年10月26日 BMO BWA.N Q3 2017 BorgWarner Inc 2017年10月26日 BMO MMC.N Q3 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 2017年10月26日 BMO F.N Q3 2017 福特汽车 2017年10月26日 BMO ALXN.OQ Q3 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017年10月26日 BMO CME.OQ Q3 2017 CME Group Inc 2017年10月26日 BMO HSY.N Q3 2017 好时(Hershey) 2017年10月26日 BMO NEM.N Q3 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017年10月26日 BMO CMCSA.OQ Q3 2017 康卡斯特(Comcast) 2017年10月26日 BMO APD.N Q4 2017 Air Products and Chemicals Inc 2017年10月26日 AMC WYNN.OQ Q3 2017 Wynn Resorts Ltd 2017年10月26日 AMC FE.N Q3 2017 FirstEnergy Corp 2017年10月26日 AMC AMZN.OQ Q3 2017 亚马逊(Amazon.com) 2017年10月26日 AMC INTC.OQ Q3 2017 英特尔 2017年10月26日 AMC GOOGL.OQ Q3 2017 Alphabet Inc 2017年10月26日 20:00 SYK.N Q3 2017 史赛克(Stryker) 2017年10月26日 AMC FTV.N Q3 2017 Fortive Corp 2017年10月26日 AMC GILD.OQ Q3 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 2017年10月26日 AMC MHK.N Q3 2017 Mohawk Industries Inc 2017年10月26日 AMC EXPE.OQ Q3 2017 Expedia Inc 2017年10月26日 AMC CINF.OQ Q3 2017 Cincinnati Financial Corp 2017年10月26日 AMC CB.N Q3 2017 丘博(Chubb) 2017年10月26日 AMC VRSN.OQ Q3 2017 Verisign Inc 2017年10月26日 AMC EMN.N Q3 2017 Eastman Chemical Co 2017年10月26日 AMC ALGN.OQ Q3 2017 Align Technology Inc 2017年10月26日 AMC LEG.N Q3 2017 Leggett & Platt 2017年10月26日 AMC AJG.N Q3 2017 Arthur J Gallagher & Co 2017年10月26日 AMC AIV.N Q3 2017 Apartment Investment and Management Co 2017年10月26日 AMC CERN.OQ Q3 2017 Cerner Corp 2017年10月26日 AMC NOV.N Q3 2017 国民油井华高(NOV) 2017年10月26日 AMC WDC.OQ Q1 2018 西部数据(WD) 2017年10月26日 AMC MSFT.OQ Q1 2018 微软 2017年10月26日 AMC CDNS.OQ Q3 2017 Cadence Design Systems Inc 2017年10月26日 20:05 MAT.OQ Q3 2017 美泰儿(Mattel) 2017年10月26日 20:15 PFG.N Q3 2017 信安金融集团(Principal Financial) 2017年10月26日 AMC RMD.N Q1 2018 Resmed Inc 2017年10月27日 12:00 XOM.N Q3 2017 埃克森美孚(Exxon Mobil) 2017年10月27日 BMO PSX.N Q3 2017 Phillips 66 2017年10月27日 BMO AON.N Q3 2017 Aon PLC 2017年10月27日 BMO ABBV.N Q3 2017 艾伯维(AbbVie) 2017年10月27日 BMO MRK.N Q3 2017 默克(Merck & Co Inc) 2017年10月27日 BMO CL.N Q3 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 2017年10月27日 BMO GT.OQ Q3 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2017年10月27日 BMO VTR.N Q3 2017 Ventas Inc 2017年10月27日 BMO LYB.N Q3 2017 利安德巴塞尔工业(LyondellBasell Industries NV ) 2017年10月27日 BMO CVX.N Q3 2017 雪佛龙(Chevron) 2017年10月27日 BMO COG.N Q3 2017 Cabot Oil & Gas Corp 2017年10月27日 BMO SPG.N Q3 2017 Simon Property Group Inc 2017年10月27日 BMO WY.N Q3 2017 Weyerhaeuser Co 2017年10月27日 BMO COL.N Q4 2017 Rockwell Collins Inc 2017年10月30日 11:00 SRE.N Q3 2017 Sempra Energy 2017年10月30日(预估 BMO RCL.N Q3 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd ) 2017年10月30日 BMO L.N Q3 2017 Loews Corp 2017年10月30日 BMO ROP.N Q3 2017 Roper Technologies Inc 2017年10月30日 BMO D.N Q3 2017 Dominion Energy Inc 2017年10月30日 BMO AMG.N Q3 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017年10月30日(预估 AMC LVLT.N Q3 2017 Level 3 Communications Inc ) 2017年10月30日 20:00 MDLZ.OQ Q3 2017 亿滋国际(Mondelez International) 2017年10月30日 AMC VNO.N Q3 2017 Vornado Realty Trust 2017年10月30日 AMC MAC.N Q3 2017 Macerich Co 2017年10月30日 AMC NBL.N Q3 2017 Noble Energy Inc 2017年10月30日 AMC ARE.N Q3 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc 2017年10月30日 AMC AVB.N Q3 2017 AvalonBay Communities Inc 2017年10月30日 AMC 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚;审校 戴素萍) MA.N Q3 2017 万事达卡(Mastercard Inc) 2017年10月31日 BMO PFE.N Q3 2017 辉瑞(Pfizer) 2017年10月31日 BMO CMI.N Q3 2017 康明斯(Cummins Inc) 2017年10月31日 BMO ADM.N Q3 2017 Archer Daniels Midland Co 2017年10月31日 BMO K.N Q3 2017 凯洛格(Kellogg) 2017年10月31日 AMC EVHC.N Q3 2017 Envision Healthcare Corp 2017年10月31日 AMC CXO.N Q3 2017 Concho Resources Inc 2017年10月31日 AMC VRSK.OQ Q3 2017 Verisk Analytics Inc 2017年10月31日 AMC NFX.N Q3 2017 Newfield Exploration Co 2017年10月31日 AMC FISV.OQ Q3 2017 Fiserv Inc 2017年10月31日 AMC EA.OQ Q2 2018 艺电(Electronic Arts) 2017年10月31日 AMC OKE.N Q3 2017 ONEOK Inc 2017年10月31日 AMC CHRW.OQ Q3 2017 罗宾逊全球物流(C.H. Robinson Worldwide) 2017年10月31日 AMC APC.N Q3 2017 Anadarko Petroleum Corp 2017年10月31日 AMC DVN.N Q3 2017 戴文能源(Devon Energy) 2017年11月1日 11:00 ZBH.N Q3 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 2017年11月1日(预估) BMO PWR.N Q3 2017 Quanta Services Inc 2017年11月1日 BMO EL.N Q1 2018 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2017年11月1日 BMO TAP.N Q3 2017 Molson Coors Brewing Co 2017年11月1日 BMO TEL.N Q4 2017 TE Connectivity Ltd 2017年11月1日 BMO CLX.N Q1 2018 高乐氏(Clorox) 2017年11月1日 BMO PPL.N Q3 2017 PPL Corp 2017年11月1日 BMO SO.N Q3 2017 Southern Co 2017年11月1日 BMO NI.N Q3 2017 NiSource Inc 2017年11月1日 BMO GRMN.OQ Q3 2017 Garmin Ltd 2017年11月1日 BMO CTSH.OQ Q3 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions ) 2017年11月1日 BMO AGN.N Q3 2017 艾尔建(Allergan) 2017年11月1日 AMC KHC.OQ Q3 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz) 2017年11月1日 AMC BXP.N Q3 2017 Boston Properties Inc 2017年11月1日 AMC QCOM.OQ Q4 2017 高通(Qualcomm) 2017年11月1日 AMC REG.N Q3 2017 Regency Centers Corp 2017年11月1日 AMC PRU.N Q3 2017 保德信金融集团(Prudential Financial) 2017年11月1日 AMC LNC.N Q3 2017 Lincoln National Corp 2017年11月1日 AMC BHF.OQ Q3 2017 Brighthouse Financial Inc 2017年11月1日 AMC ANSS.OQ Q3 2017 ANSYS Inc 2017年11月1日 AMC ESS.N Q3 2017 Essex Property Trust Inc 2017年11月1日 AMC SYMC.OQ Q2 2018 赛门铁克(Symantec) 2017年11月1日 AMC PXD.N Q3 2017 Pioneer Natural Resources Co 2017年11月1日 AMC EXR.N Q3 2017 Extra Space Storage Inc 2017年11月1日 AMC EQIX.OQ Q3 2017 Equinix Inc 2017年11月1日 AMC ES.N Q3 2017 Eversource Energy 2017年11月1日 AMC FRT.N Q3 2017 Federal Realty Investment Trust 2017年11月1日 AMC QRVO.OQ Q2 2018 Qorvo Inc 2017年11月1日 AMC OXY.N Q3 2017 西方石油(Occidental Petroleum) 2017年11月1日 AMC FLS.N Q3 2017 Flowserve Corp 2017年11月1日 AMC HBI.N Q3 2017 HanesBrands Inc 2017年11月1日 AMC FB.OQ Q3 2017 Facebook Inc 2017年11月1日(预估) AMC MNST.OQ Q3 2017 Monster Beverage Corp 2017年11月1日 AMC MRO.N Q3 2017 Marathon Oil Corp 2017年11月1日 AMC HST.N Q3 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017年11月1日 AMC ALL.N Q3 2017 好事达(Allstate) 2017年11月1日 AMC CF.N Q3 2017 CF Industries Holdings Inc 2017年11月1日 AMC WMB.N Q3 2017 Williams Companies Inc 2017年11月1日 AMC MET.N Q3 2017 大都会保险(MetLife) 2017年11月1日 AMC AWK.N Q3 2017 American Water Works Company Inc 2017年11月2日 12:00 APA.N Q3 2017 Apache Corp 2017年11月2日 BMO ZTS.N Q3 2017 Zoetis Inc 2017年11月2日 BMO HCP.N Q3 2017 HCP Inc 2017年11月2日 BMO AES.N Q3 2017 AES Corp 2017年11月2日 BMO CI.N Q3 2017 信诺集团(Cigna) 2017年11月2日 BMO VMC.N Q3 2017 Vulcan Materials Co 2017年11月2日 BMO BLL.N Q3 2017 Ball Corp 2017年11月2日 BMO IT.N Q3 2017 Gartner Inc 2017年11月2日 BMO CHD.N Q3 2017 Church & Dwight Co Inc 2017年11月2日 BMO ICE.N Q3 2017 洲际交易所(ICE) 2017年11月2日 BMO DISCA.OQ Q3 2017 Discovery Communications Inc 2017年11月2日 BMO AME.N Q3 2017 Ametek Inc 2017年11月2日 BMO NWL.N Q3 2017 Newell Brands Inc 2017年11月2日 BMO ADP.OQ Q1 2018 Automatic Data Processing Inc 2017年11月2日 BMO PH.N Q1 2018 派克汉尼汾(Parker-Hannifin) 2017年11月2日 BMO YUM.N Q3 2017 百胜集团(Yum Brands) 2017年11月2日 BMO WLTW.OQ Q3 2017 Willis Towers Watson PLC 2017年11月2日 BMO WRK.N Q4 2017 WestRock Co 2017年11月2日 BMO MLM.N Q3 2017 Martin Marietta Materials Inc 2017年11月2日 BMO BDX.N Q4 2017 Becton Dickinson and Co 2017年11月2日 BMO ABC.N Q4 2017 美源伯根(AmerisourceBergen) 2017年11月2日 BMO DLPH.N Q3 2017 德尔福(Delphi Automotive) 2017年11月2日 BMO NRG.N Q3 2017 NRG Energy Inc 2017年11月2日 BMO EXC.N Q3 2017 Exelon Corp 2017年11月2日 BMO CHK.N Q3 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2017年11月2日 BMO DWDP.N Q3 2017 陶氏杜邦(DowDuPont) 2017年11月2日 BMO PCG.N Q3 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017年11月2日 BMO RL.N Q2 2018 Ralph Lauren Corp 2017年11月2日 AMC AAPL.OQ Q4 2017 苹果 2017年11月2日 AMC SBUX.OQ Q4 2017 星巴克(Starbucks) 2017年11月2日 AMC MSI.N Q3 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 2017年11月2日 AMC ED.N Q3 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2017年11月2日 AMC AIG.N Q3 2017 美国国际集团(AIG) 2017年11月2日 AMC PKI.N Q3 2017 PerkinElmer Inc 2017年11月2日 AMC EOG.N Q3 2017 EOG Resources Inc 2017年11月2日 AMC MTD.N Q3 2017 Mettler-Toledo International Inc 2017年11月2日 AMC FLR.N Q3 2017 福陆(Fluor) 2017年11月2日 AMC CBS.N Q3 2017 CBS Corp 2017年11月2日 AMC AIZ.N Q3 2017 Assurant Inc 2017年11月2日 AMC RSG.N Q3 2017 Republic Services Inc 2017年11月2日 AMC LNT.N Q3 2017 Alliant Energy Corp 2017年11月2日(预估) AMC BRKa.N Q3 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2017年11月2日 AMC WU.N Q3 2017 西联汇款(Western Union) 2017年11月2日 AMC ATVI.OQ Q3 2017 Activision Blizzard Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚;审校 戴素萍)