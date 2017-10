路透10月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为G MT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年10月4日 10:00 PEP.N Q3 2017 百事可乐(PepsiCo) 2017年10月4日 BMO MON.N Q4 2017 孟山都(Monsanto) 2017年10月4日 BMO AYI.N Q4 2017 Acuity Brands Inc 2017年10月5日 BMO STZ.N Q2 2018 Constellation Brands Inc 2017年10月11日 11:00 FAST.OQ Q3 2017 Fastenal Co 2017年10月11日(预估) BMO DAL.N Q3 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017年10月11日 BMO BLK.N Q3 2017 贝莱德(Blackrock) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚;审校 杜明霞)