《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日至10月13日

路透10月6日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年10月11日 11:00 FAST.OQ Q3 2017 Fastenal Co 2017年10月11日 BMO DAL.N Q3 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017年10月11日 BMO BLK.N Q3 2017 贝莱德(Blackrock) 2017年10月12日 BMO C.N Q3 2017 花旗 2017年10月12日 BMO JPM.N Q3 2017 摩根大通 2017年10月13日 12:00 WFC.N Q3 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017年10月13日 BMO JBHT.OQ Q3 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017年10月13日 BMO BAC.N Q3 2017 美国银行(Bank of America) 2017年10月13日 BMO PNC.N Q3 2017 PNC Financial Services Group Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)