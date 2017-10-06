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《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日至10月13日
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#市场报道
2017年10月6日 / 凌晨1点51分 / 15 天内

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日至10月13日

1 分钟阅读

    路透10月6日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
    
 公布日期         公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 2017年10月11日   11:00      FAST.OQ    Q3 2017 Fastenal Co 
 2017年10月11日   BMO        DAL.N      Q3 2017 达美航空(Delta Air Line) 
 2017年10月11日   BMO        BLK.N      Q3 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017年10月12日   BMO        C.N        Q3 2017 花旗
 2017年10月12日   BMO        JPM.N      Q3 2017 摩根大通  
 2017年10月13日   12:00      WFC.N      Q3 2017 富国银行(Wells Fargo) 
 2017年10月13日   BMO        JBHT.OQ    Q3 2017 J B Hunt Transport Services Inc  (暂定)
 2017年10月13日   BMO        BAC.N      Q3 2017 美国银行(Bank of America) 
 2017年10月13日   BMO        PNC.N      Q3 2017 PNC Financial Services Group Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)

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