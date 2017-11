《美国上市公司业绩公布日程表》--11月17日至11月24日

路透11月17日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊 说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 2017年11月17日 BMO FL.N Q3 2017 Foot Locker 2017年11月20日 AMC HPE.N Q4 2017 慧与(HPE) 2017年11月20日 AMC INTU.OQ Q1 2018 Intuit Inc 2017年11月20日 AMC A.N Q4 2017 安捷伦科技 2017年11月21日 12:00 SIG.N Q3 2018 Signet Jewelers Ltd 2017年11月21日 13:00 ADI.OQ Q4 2017 亚德诺半导体(ADI) 2017年11月21日 BMO PDCO.OQ Q2 2018 Patterson Companies Inc 2017年11月21日 BMO HRL.N Q4 2017 Hormel Foods Corp 2017年11月21日 BMO CPB.N Q1 2018 金宝汤(Campbell Soup) 2017年11月21日 BMO MDT.N Q2 2018 美敦力(Medtronic) 2017年11月21日 BMO DLTR.OQ Q3 2017 Dollar Tree Inc 2017年11月21日 BMO JEC.N Q4 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017年11月21日 BMO LOW.N Q3 2017 Lowe's Companies Inc 2017年11月21日 AMC HPQ.N Q4 2017 惠普(HP) 2017年11月21日 AMC CRM.N Q3 2018 Salesforce.Com Inc 2017年11月22日 BMO DE.N Q4 2017 Deere & Co 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 戴素萍)