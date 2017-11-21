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《美国上市公司业绩公布日程表》--11月21日至11月28日
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2017年11月21日 / 凌晨12点31分 / 1 天前

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月21日至11月28日

2 分钟阅读

    路透11月21日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 

 公布日期          公布时   公司代码     业绩季度及公司名称
                   间                    
 2017年11月21日    12:00    SIG.N        Q3 2018 Signet Jewelers Ltd 
                                         
 2017年11月21日    13:00    ADI.OQ       Q4 2017 亚德诺半导体(ADI)
                                         
 2017年11月21日    BMO      PDCO.OQ      Q2 2018 Patterson Companies Inc 
                                         
 2017年11月21日    BMO      HRL.N        Q4 2017 荷美尔(Hormel Foods)
                                         
 2017年11月21日    BMO      CPB.N        Q1 2018 金宝汤(Campbell Soup)
                                         
 2017年11月21日    BMO      MDT.N        Q2 2018 美敦力(Medtronic)
                                         
 2017年11月21日    BMO      DLTR.OQ      Q3 2017 Dollar Tree Inc 
                                         
 2017年11月21日    BMO      JEC.N        Q4 2017 Jacobs Engineering Group Inc
                                         
 2017年11月21日    BMO      LOW.N        Q3 2017 劳氏(Lowe's)
                                         
 2017年11月21日    AMC      HPQ.N        Q4 2017 惠普(HP)
                                         
 2017年11月21日    AMC      CRM.N        Q3 2018 Salesforce.Com Inc 
                                         
 2017年11月22日    BMO      DE.N         Q4 2017 迪尔(Deere)
                                         
 2017年11月28日    AMC      ADSK.OQ      Q3 2018 欧特克(Autodesk)
                                         
   
 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 王颖)

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