《美国上市公司业绩公布日程表》--11月28日至12月5日

路透11月28日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年11月28日 AMC ADSK.OQ Q3 2018 欧特克(Autodesk) 2017年11月29日 BMO TIF.N Q3 2017 蒂芙尼(Tiffany) 2017年11月29日 AMC PVH.N Q3 2017 PVH Corp 2017年11月29日 AMC SNPS.OQ Q4 2017 Synopsys Inc 2017年11月30日 BMO KR.N Q3 2017 克罗格(Kroger) 2017年11月30日 AMC ULTA.OQ Q3 2017 Ulta Beauty Inc 2017年12月5日 BMO AZO.N Q1 2018 Autozone Inc 2017年12月5日(预估) 21:15 COST.OQ Q1 2018 好市多(Costco Wholesale) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)