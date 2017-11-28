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《美国上市公司业绩公布日程表》--11月28日至12月5日
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#市场报道
2017年11月28日 / 凌晨1点20分 / 2 天前

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月28日至12月5日

1 分钟阅读

    路透11月28日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
 公布日期               公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2017年11月28日         AMC       ADSK.OQ    Q3 2018 欧特克(Autodesk)
 2017年11月29日         BMO       TIF.N      Q3 2017 蒂芙尼(Tiffany)
 2017年11月29日         AMC       PVH.N      Q3 2017 PVH Corp
 2017年11月29日         AMC       SNPS.OQ    Q4 2017 Synopsys Inc
 2017年11月30日         BMO       KR.N       Q3 2017 克罗格(Kroger)
 2017年11月30日         AMC       ULTA.OQ    Q3 2017 Ulta Beauty Inc
 2017年12月5日          BMO       AZO.N      Q1 2018 Autozone Inc
 2017年12月5日(预估)    21:15     COST.OQ    Q1 2018 好市多(Costco Wholesale)
 
 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)

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