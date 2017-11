《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

路透11月7日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;A MC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年11月7日 BMO RCL.N Q3 2017 皇家加勒比游轮(Royal Caribbean Cruises) 2017年11月7日 BMO HCN.N Q3 2017 Welltower Inc 2017年11月7日 BMO CBOE.OQ Q3 2017 CBOE Holdings Inc 2017年11月7日 BMO TPR.N Q1 2018 Tapestry, Inc 2017年11月7日(预估 BMO EXPD.OQ Q3 2017 Expeditors International of Washington Inc ) 2017年11月7日 BMO EMR.N Q4 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 2017年11月7日 AMC XEC.N Q3 2017 Cimarex Energy Co 2017年11月7日 AMC DVA.N Q3 2017 DaVita Inc 2017年11月7日 AMC MAR.OQ Q3 2017 万豪国际(Marriott International) 2017年11月7日 AMC DXC.N Q2 2018 DXC Technology Co 2017年11月7日 AMC CSRA.N Q2 2018 CSRA Inc 2017年11月7日(预估 AMC EFX.N Q3 2017 Equifax Inc ) 2017年11月8日 11:30 HUM.N Q3 2017 哈门那(Humana) 2017年11月8日 BMO MGM.N Q3 2017 MGM Resorts International 2017年11月8日 BMO ROK.N Q4 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2017年11月8日 BMO GPN.N Q3 2017 Global Payments Inc 2017年11月8日 BMO REGN.OQ Q3 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2017年11月8日 BMO SEE.N Q3 2017 Sealed Air Corp 2017年11月8日 AMC FOXA.OQ Q1 2018 二十一世纪福克斯 2017年11月8日 AMC ANDV.N Q3 2017 Andeavor 2017年11月8日 AMC HOLX.OQ Q4 2017 Hologic Inc 2017年11月8日 AMC MNST.OQ Q3 2017 Monster Beverage Corp 2017年11月8日 AMC ALB.N Q3 2017 Albemarle Corp 2017年11月8日 AMC CTL.N Q3 2017 CenturyLink Inc 2017年11月8日 AMC SRCL.OQ Q3 2017 Stericycle Inc 2017年11月9日 12:00 NCLH.OQ Q3 2017 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 2017年11月9日 BMO DISH.OQ Q3 2017 DISH Network Corp 2017年11月9日 BMO KSS.N Q3 2017 Kohls Corp 2017年11月9日 BMO COTY.N Q1 2018 Coty Inc 2017年11月9日 BMO DHI.N Q4 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017年11月9日 BMO PRGO.N Q3 2017 Perrigo Company PLC 2017年11月9日 BMO TDG.N Q4 2017 TransDigm Group Inc 2017年11月9日 BMO JCI.N Q4 2017 江森自控(Johnson Controls ) 2017年11月9日 BMO M.N Q3 2017 梅西百货 2017年11月9日 AMC JWN.N Q3 2017 Nordstrom Inc 2017年11月9日 AMC NVDA.OQ Q3 2018 英伟达(Nvidia) 2017年11月9日 AMC DIS.N Q4 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017年11月9日 AMC NWSA.OQ Q1 2018 新闻集团 2017年11月13日 BMO TSN.N Q4 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017年11月14日 BMO TJX.N Q3 2018 TJX Companies Inc 2017年11月14日 BMO HD.N Q3 2017 家得宝(Home Depot) 2017年11月14日 BMO AAP.N Q3 2017 Advance Auto Parts Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英;审校 张若琪)