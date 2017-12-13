《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日

路透12月13日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年12月13日 BMO PGR.N 11月 2017 前进保险(Progressive) 2017年12月14日 AMC ORCL.N Q2 2018 甲骨文(Oracle) 2017年12月14日 AMC ADBE.OQ Q4 2017 Adobe Systems Inc 2017年12月14日 21:15 COST.OQ Q1 2018 好市多(Costco Wholesale) 2017年12月19日 BMO CCL.N Q4 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp) 2017年12月19日 BMO DRI.N Q2 2018 Darden Restaurants Inc 2017年12月19日 AMC RHT.N Q3 2018 红帽(Red Hat) 2017年12月19日 AMC MU.OQ Q1 2018 美光(Micron Technology) 2017年12月19日 21:15 FDX.N Q2 2018 联邦快递(FedEx) 2017年12月20日 BMO GIS.N Q2 2018 通用磨坊(General Mills) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 王兴亚)