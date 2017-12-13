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《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日
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#市场报道
December 13, 2017 / 12:18 AM / 2 days ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月13日至12月20日

1 分钟阅读

    路透12月13日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国
盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
 公布日期               公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2017年12月13日         BMO       PGR.N     11月 2017 前进保险(Progressive) 
 2017年12月14日         AMC       ORCL.N    Q2 2018 甲骨文(Oracle)
 2017年12月14日         AMC       ADBE.OQ   Q4 2017 Adobe Systems Inc
 2017年12月14日         21:15     COST.OQ   Q1 2018 好市多(Costco Wholesale)
 2017年12月19日         BMO       CCL.N     Q4 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp)
 2017年12月19日         BMO       DRI.N     Q2 2018 Darden Restaurants Inc
 2017年12月19日         AMC       RHT.N     Q3 2018 红帽(Red Hat)
 2017年12月19日         AMC       MU.OQ     Q1 2018 美光(Micron Technology)
 2017年12月19日         21:15     FDX.N     Q2 2018 联邦快递(FedEx)
 2017年12月20日         BMO       GIS.N     Q2 2018 通用磨坊(General Mills)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 王兴亚)

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