《美国上市公司业绩公布日程表》--12月14日至12月21日

路透12月14日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年12月14日 AMC ORCL.N Q2 2018 甲骨文(Oracle) 2017年12月14日 AMC ADBE.OQ Q4 2017 Adobe Systems Inc 2017年12月14日 21:15 COST.OQ Q1 2018 好市多(Costco Wholesale) 2017年12月19日 BMO CCL.N Q4 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp) 2017年12月19日 BMO DRI.N Q2 2018 Darden Restaurants Inc 2017年12月19日 AMC RHT.N Q3 2018 红帽(Red Hat) 2017年12月19日 AMC MU.OQ Q1 2018 美光(Micron Technology) 2017年12月19日 21:15 FDX.N Q2 2018 联邦快递(FedEx) 2017年12月20日 BMO GIS.N Q2 2018 通用磨坊(General Mills) 2017年12月21日 BMO ACN.N Q1 2018 埃森哲(Accenture) 2017年12月21日 BMO KMX.N Q3 2018 Carmax 2017年12月21日 BMO PAYX.OQ Q2 2018 Paychex 2017年12月21日 BMO CAG.N Q2 2018 Conagra Brands 2017年12月21日 BMO CTAS.OQ Q2 2018 Cintas 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 王颖)