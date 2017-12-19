FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日至12月26日
频道
专题
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
狗年展望
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
深度分析
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
深度分析
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
December 19, 2017 / 12:32 AM / 2 days ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日至12月26日

2 分钟阅读

    路透12月19日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
 公布日期           公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2017年12月19日     BMO       CCL.N     Q4 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp)
 2017年12月19日     BMO       DRI.N     Q2 2018 Darden Restaurants Inc
 2017年12月19日     AMC       RHT.N     Q3 2018 红帽(Red Hat)
 2017年12月19日     AMC       MU.OQ     Q1 2018 美光(Micron Technology)
 2017年12月19日     21:15     FDX.N     Q2 2018 联邦快递(FedEx)
 2017年12月20日     BMO       GIS.N     Q2 2018 通用磨坊(General Mills)
 2017年12月21日     BMO       ACN.N     Q1 2018 埃森哲(Accenture)
                                        
 2017年12月21日     BMO       KMX.N     Q3 2018 Carmax
                                        
 2017年12月21日     BMO       PAYX.OQ   Q2 2018 Paychex
                                        
 2017年12月21日     BMO       CAG.N     Q2 2018 Conagra Brands
                                        
 2017年12月21日     BMO       CTAS.OQ   Q2 2018 Cintas
                                        
 2017年12月22日     AMC       NKE.N     Q2 2018 耐克公司(耐吉,Nike)
                                        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below