《美国上市公司业绩公布日程表》--2月14日至2月26日

路透2月14日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2月14日 BMO DPS.N Q4 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 2月14日 BMO HLT.N Q4 2017 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 2月14日 BMO TAP.N Q4 2017 Molson Coors Brewing Co 2月14日 BMO WYN.N Q4 2017 Wyndham Worldwide Corp 2月14日 BMO IQV.N Q4 2017 Quintiles IMS Holdings Inc 2月14日 BMO FLIR.OQ Q4 2017 FLIR Systems Inc 2月14日 BMO IPG.N Q4 2017 Interpublic Group of Companies Inc 2月14日 BMO CMS.N Q4 2017 CMS Energy Corp 2月14日 AMC CTL.N Q4 2017 CenturyLink Inc 2月14日 AMC NTAP.OQ Q3 2018 NetApp Inc 2月14日 AMC IFF.N Q4 2017 International Flavors & Fragrances Inc 2月14日 AMC XEC.N Q4 2017 Cimarex Energy Co 2月14日 AMC CF.N Q4 2017 CF Industries Holdings Inc 2月14日 AMC EQIX.OQ Q4 2017 Equinix Inc 2月14日 AMC A.N Q1 2018 安捷伦科技(Agilent Technologies Inc) 2月14日 AMC CSCO.OQ Q2 2018 思科(Cisco Systems) 2月14日 AMC MRO.N Q4 2017 Marathon Oil Corp 2月14日 AMC WMB.N Q4 2017 Williams Companies Inc 2月14日 AMC AMAT.OQ Q1 2018 应用材料(Applied Materials) 2月14日 AMC TRIP.OQ Q4 2017 TripAdvisor Inc 2月14日 22:00 MAR.OQ Q4 2017 万豪国际(Marriott International) 2月15日 12:00 INCY.OQ Q4 2017 Incyte Corp 2月15日 BMO GPN.N Q4 2017 Global Payments Inc 2月15日 BMO WM.N Q4 2017 废物管理(Waste Management) 2月15日(预估 BMO XRAY.OQ Q4 2017 登士柏西诺德(Dentsply Sirona) ) 2月15日 BMO ZTS.N Q4 2017 Zoetis Inc 2月15日 BMO OMC.N Q4 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2月15日 BMO EQT.N Q4 2017 EQT Corp 2月15日 BMO HII.N Q4 2017 Huntington Ingalls Industries Inc 2月15日 BMO KIM.N Q4 2017 Kimco Realty Corp 2月15日 AMC ANDV.N Q4 2017 Andeavor 2月15日 AMC FLS.N Q4 2017 Flowserve Corp 2月15日 AMC CBS.N Q4 2017 CBS公司 2月15日 AMC DLR.N Q4 2017 Digital Realty Trust Inc 2月15日 AMC ED.N Q4 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2月16日 BMO SJM.N Q3 2018 J M Smucker Co 2月16日 BMO VMC.N Q4 2017 Vulcan Materials Co 2月16日 BMO NWL.N Q4 2017 Newell Brands Inc 2月16日 BMO CPB.N Q2 2018 金宝汤(Campbell Soup) 2月16日 BMO IRM.N Q4 2017 Iron Mountain Inc 2月16日 BMO KO.N Q4 2017 可口可乐(Coca-Cola Co) 2月16日 BMO VFC.N Q4 2017 VF Corp 2月16日 BMO DTE.N Q4 2017 DTE Energy Co 2月16日 BMO KHC.OQ Q4 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz) 2月16日 BMO AEE.N Q4 2017 Ameren Corp 2月16日 BMO DE.N Q1 2018 迪尔(Deere) 2月19日(预估 BMO EXPD.OQ Q4 2017 Expeditors International of Washington Inc ) 2月19日 AMC MOS.N Q4 2017 美盛(Mosaic) 2月20日 NTS PSA.N Q4 2017 Public Storage 2月20日 11:30 WMT.N Q4 2018 沃尔玛(Wal-Mart) 2月20日 12:00 DUK.N Q4 2017 杜克能源(Duke Energy) 2月20日(预估 12:00 NCLH.N Q4 2017 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ) 2月20日 BMO ALLE.N Q4 2017 Allegion PLC 2月20日 BMO HD.N Q4 2017 家得宝(Home Depot) 2月20日 BMO ECL.N Q4 2017 艺康(Ecolab) 2月20日 BMO GPC.N Q4 2017 Genuine Parts Co 2月20日 BMO HSIC.OQ Q4 2017 Henry Schein Inc 2月20日 BMO MDT.N Q3 2018 美敦力(Medtronic) 2月20日 BMO NBL.N Q4 2017 Noble Energy Inc 2月20日 BMO NI.N Q4 2017 NiSource Inc 2月20日(预估 BMO DISH.OQ Q4 2017 DISH Network Corp ) 2月20日 BMO MGM.N Q4 2017 MGM Resorts International 2月20日 AMC DVN.N Q4 2017 戴文能源(Devon Energy) 2月20日 AMC AWK.N Q4 2017 American Water Works Company Inc 2月20日 AMC CXO.N Q4 2017 Concho Resources Inc 2月20日 AMC VRSK.OQ Q4 2017 Verisk Analytics Inc 2月20日 AMC FLR.N Q4 2017 福陆(Fluor) 2月20日 AMC NFX.N Q4 2017 Newfield Exploration Co 2月20日 AMC FE.N Q4 2017 第一能源(FirstEnergy) 2月20日 AMC EXR.N Q4 2017 Extra Space Storage Inc 2月21日 12:30 SO.N Q4 2017 Southern Co 2月21日 BMO GRMN.OQ Q4 2017 Garmin Ltd 2月21日 BMO AAP.N Q4 2017 Advance Auto Parts Inc 2月21日 AMC SNPS.OQ Q1 2018 Synopsys Inc 2月21日 AMC ANSS.OQ Q4 2017 ANSYS Inc 2月21日 AMC HST.N Q4 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2月21日 AMC FTI.N Q4 2017 TechnipFMC PLC 2月21日 AMC O.N Q4 2017 Realty Income Corp 2月21日 AMC SRCL.OQ Q4 2017 Stericycle Inc 2月22日 NTS EIX.N Q4 2017 爱迪生国际(Edison International) 2月22日 13:00 APA.N Q4 2017 Apache Corp 2月22日(预估 BMO FL.N Q4 2017 Foot Locker Inc ) 2月22日 BMO LKQ.OQ Q4 2017 LKQ Corp 2月22日 BMO HRL.N Q1 2018 Hormel Foods Corp 2月22日 BMO SCG.N Q4 2017 SCANA Corp 2月22日 BMO NEM.N Q4 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2月22日 BMO PWR.N Q4 2017 Quanta Services Inc 2月22日 BMO PPL.N Q4 2017 PPL Corp 2月22日 BMO HCN.N Q4 2017 Welltower Inc 2月22日 BMO CNP.N Q4 2017 CenterPoint Energy Inc 2月22日 BMO CHK.N Q4 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2月22日 AMC LNT.N Q4 2017 Alliant Energy Corp 2月22日 AMC HPE.N Q1 2018 慧与(HPE) 2月22日 AMC HPQ.N Q1 2018 惠普(HP) 2月22日 AMC INTU.OQ Q2 2018 Intuit Inc 2月23日 BMO ES.N Q4 2017 Eversource Energy 2月23日 BMO PEG.N Q4 2017 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group ) 2月23日 BMO PNW.N Q4 2017 Pinnacle West Capital Corp 2月23日 BMO ETR.N Q4 2017 Entergy Corp 2月23日 BMO COG.N Q4 2017 Cabot Oil & Gas Corp 2月23日(预估 AMC BRKa.N Q4 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) ) 2月26日(预估 BMO AZO.N Q2 2018 Autozone Inc ) 2月26日(预估 AMC LUK.N Q4 2017 Leucadia National Corp ) 2月26日 AMC OKE.N Q4 2017 ONEOK Inc 2月26日 AMC SBAC.OQ Q4 2017 SBA Communications Corp 2月26日 AMC SNI.OQ Q4 2017 Scripps Networks Interactive Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜;审校 徐文焰)