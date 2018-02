《美国上市公司业绩公布日程表》--2月22日至3月1日

以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO- 美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2018年2月22日 NTS EIX.N Q4 2017 爱迪生国际(Edison International) 2018年2月22日 12:00 NCLH.N Q4 2017 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 2018年2月22日 13:00 APA.N Q4 2017 Apache Corp 2018年2月22日 BMO LKQ.OQ Q4 2017 LKQ Corp 2018年2月22日 BMO HRL.N Q1 2018 Hormel Foods Corp 2018年2月22日 BMO SCG.N Q4 2017 SCANA Corp 2018年2月22日 BMO NEM.N Q4 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2018年2月22日 BMO PWR.N Q4 2017 Quanta Services Inc 2018年2月22日 BMO PPL.N Q4 2017 PPL Corp 2018年2月22日 BMO HCN.N Q4 2017 Welltower Inc 2018年2月22日 BMO CNP.N Q4 2017 CenterPoint Energy Inc 2018年2月22日 BMO CHK.N Q4 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2018年2月22日 AMC LNT.N Q4 2017 Alliant Energy Corp 2018年2月22日 AMC HPE.N Q1 2018 慧与(HPE) 2018年2月22日(预 AMC EFX.N Q4 2017 Equifax Inc 估) 2018年2月22日 AMC HPQ.N Q1 2018 惠普(HP) 2018年2月22日 AMC INTU.OQ Q2 2018 Intuit Inc 2018年2月23日 BMO ES.N Q4 2017 Eversource Energy 2018年2月23日 BMO PEG.N Q4 2017 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Grou p) 2018年2月23日 BMO PNW.N Q4 2017 Pinnacle West Capital Corp 2018年2月23日 BMO ETR.N Q4 2017 Entergy Corp 2018年2月23日 BMO COG.N Q4 2017 Cabot Oil & Gas Corp 2018年2月23日(预 AMC BRKa.N Q4 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 估) 2018年2月26日(预 AMC LUK.N Q4 2017 Leucadia National Corp 估) 2018年2月26日 AMC OKE.N Q4 2017 ONEOK Inc 2018年2月26日 AMC SBAC.OQ Q4 2017 SBA Communications Corp 2018年2月26日 AMC SNI.OQ Q4 2017 Scripps Networks Interactive Inc 2018年2月27日 12:00 DISCA.OQ Q4 2017 Discovery Communications Inc 2018年2月27日 12:00 AMT.N Q4 2017 American Tower Corp 2018年2月27日 BMO AZO.N Q2 2018 Autozone Inc 2018年2月27日 BMO M.N Q4 2017 梅西百货(Macy's) 2018年2月27日 BMO AES.N Q4 2017 AES Corp 2018年2月27日 BMO PRGO.N Q4 2017 Perrigo Company PLC 2018年2月27日 AMC RRC.N Q4 2017 Range Resources Corp 2018年2月27日 AMC EVHC.N Q4 2017 Envision Healthcare Corp 2018年2月27日(预 AMC AVGO.OQ Q1 2018 博通(Broadcom) 估) 2018年2月27日 AMC ALB.N Q4 2017 Albemarle Corp 2018年2月27日 21:00 PCLN.OQ Q4 2017 Priceline Group Inc 2018年2月27日 AMC ESRX.OQ Q4 2017 快捷药方(Express Scripts Holding) 2018年2月27日 AMC EOG.N Q4 2017 EOG Resources Inc 2018年2月28日 12:00 SRE.N Q4 2017 Sempra Energy 2018年2月28日 13:00 ADI.OQ Q1 2018 亚德诺半导体(ADI) 2018年2月28日 BMO TJX.N Q4 2018 TJX Companies Inc 2018年2月28日 BMO LOW.N Q4 2017 劳氏(Lowe's) 2018年2月28日 AMC UHS.N Q4 2017 环球健康服务(Universal Health Services) 2018年2月28日 AMC MNST.OQ Q4 2017 Monster Beverage Corp 2018年2月28日 AMC LB.N Q4 2017 L Brands Inc 2018年2月28日 AMC MYL.OQ Q4 2017 Mylan NV 2018年2月28日 AMC CRM.N Q4 2018 Salesforce.com Inc 2018年3月1日 12:00 KSS.N Q4 2017 Kohls Corp 2018年3月1日 BMO PDCO.OQ Q3 2018 Patterson Companies Inc 2018年3月1日 BMO NRG.N Q4 2017 NRG Energy Inc 2018年3月1日 BMO PGR.N Q4 2017 前进保险(Progressive) 2018年3月1日 BMO BBY.N Q4 2018 百思买(Best Buy) 2018年3月1日 AMC JWN.N Q4 2017 Nordstrom Inc 2018年3月1日 21:15 GPS.N Q4 2017 盖璞(Gap) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英;审校 徐文焰)