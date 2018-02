《美国上市公司业绩公布日程表》--2月5日至2月12日

路透2月5日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT 时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2月5日 NTS SYY.N Q2 2018 西斯科(Sysco) 2月5日 BMO BMY.N Q4 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝) 2月5日 BMO CHD.N Q4 2017 Church & Dwight Co Inc 2月5日 BMO HES.N Q4 2017 Hess Corp 2月5日(预估 BMO OMC.N Q4 2017 宏盟集团(Omnicom Group) ) 2月5日 BMO ARNC.N Q4 2017 Arconic Inc 2月5日 AMC NOV.N Q4 2017 国民油井华高(NOV) 2月5日 AMC RE.N Q4 2017 Everest Re Group Ltd 2月5日 AMC MAC.N Q4 2017 Macerich Co 2月5日 AMC LEG.N Q4 2017 Leggett & Platt Inc 2月5日 AMC SWKS.OQ Q1 2018 Skyworks Solutions Inc 2月6日 11:00 CNC.N Q4 2017 Centene Corp 2月6日 BMO GM.N Q4 2017 通用汽车(General Motors) 2月6日 BMO FIS.N Q4 2017 Fidelity National Information Services Inc 2月6日 BMO EMR.N Q1 2018 艾默生电气(Emerson Electric) 2月6日 BMO IT.N Q4 2017 Gartner Inc 2月6日 BMO LH.N Q4 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 2月6日 BMO TPR.N Q2 2018 Tapestry, Inc 2月6日 BMO SPGI.N Q4 2017 标普全球(S&P Global Inc) 2月6日 BMO ADM.N Q4 2017 Archer Daniels Midland Co 2月6日 BMO CMI.N Q4 2017 康明斯(Cummins) 2月6日 BMO BDX.N Q1 2018 Becton Dickinson and Co 2月6日 BMO TDG.N Q1 2018 TransDigm Group Inc 2月6日 BMO ABC.N Q1 2018 美源伯根(AmerisourceBergen) 2月6日 BMO AGN.N Q4 2017 艾尔建(Allergan) 2月6日 AMC GILD.OQ Q4 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 2月6日 AMC APC.N Q4 2017 Anadarko Petroleum Corp 2月6日 AMC PXD.N Q4 2017 Pioneer Natural Resources Co 2月6日 AMC MCHP.OQ Q3 2018 Microchip Technology Inc 2月6日 AMC UDR.N Q4 2017 UDR Inc 2月6日 AMC CMG.N Q4 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 2月6日 AMC CERN.OQ Q4 2017 Cerner Corp 2月6日(预估 AMC EFX.N Q4 2017 Equifax Inc ) 2月6日 AMC DIS.N Q1 2018 华特迪士尼(Walt Disney) 2月6日 AMC AKAM.OQ Q4 2017 Akamai Technologies Inc 2月7日 11:30 HUM.N Q4 2017 哈门那(Humana) 2月7日 BMO JEC.N Q1 2018 Jacobs Engineering Group Inc 2月7日 BMO ICE.N Q4 2017 洲际交易所(ICE) 2月7日 BMO HAS.OQ Q4 2017 孩之宝(Hasbro) 2月7日 BMO BLL.N Q4 2017 Ball Corp 2月7日 BMO CTSH.OQ Q4 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions) 2月7日 BMO EXC.N Q4 2017 Exelon Corp 2月7日 BMO XEL.OQ Q4 2017 Xcel Energy Inc 2月7日 BMO KORS.N Q3 2018 Michael Kors Holdings Ltd 2月7日 BMO GGP.N Q4 2017 GGP Inc 2月7日 AMC ORLY.OQ Q4 2017 O'Reilly Automotive Inc 2月7日 AMC CSRA.N Q3 2018 CSRA Inc 2月7日 AMC ESS.N Q4 2017 Essex Property Trust Inc 2月7日 AMC ALL.N Q4 2017 好事达(Allstate) 2月7日 AMC PRU.N Q4 2017 保德信金融集团 2月7日 AMC FOXA.OQ Q2 2018 二十一世纪福克斯 2月7日 AMC CINF.OQ Q4 2017 Cincinnati Financial Corp 2月7日 AMC FISV.OQ Q4 2017 Fiserv Inc 2月7日 AMC TMK.N Q4 2017 Torchmark Corp 2月8日 11:59 CBG.N Q4 2017 世邦魏理仕(CBRE) 2月8日 12:00 MAS.N Q4 2017 Masco Corp 2月8日 BMO GT.OQ Q4 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2月8日 BMO COTY.N Q2 2018 科蒂(Coty) 2月8日 BMO YUM.N Q4 2017 百胜集团(Yum Brands) 2月8日 BMO TSN.N Q1 2018 泰森食品(Tyson Foods) 2月8日 BMO VIAB.OQ Q1 2018 维亚康姆(Viacom) 2月8日 BMO CVS.N Q4 2017 CVS Health Corp 2月8日 BMO BWA.N Q4 2017 BorgWarner Inc 2月8日 BMO PM.N Q4 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) 2月8日 BMO CAH.N Q2 2018 康德乐健康(Cardinal Health) 2月8日 BMO K.N Q4 2017 凯洛格(Kellogg) 2月8日 BMO SNA.N Q4 2017 Snap-On Inc 2月8日 BMO WLTW.OQ Q4 2017 Willis Towers Watson PLC 2月8日 BMO SEE.N Q4 2017 Sealed Air Corp 2月8日 BMO EQT.N Q4 2017 EQT Corp (暂定) 2月8日 BMO HBI.N Q4 2017 HanesBrands Inc 2月8日 BMO REGN.OQ Q4 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2月8日 BMO NLSN.N Q4 2017 Nielsen Holdings PLC 2月8日 BMO ALXN.OQ Q4 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 2月8日 AMC DXC.N Q3 2018 DXC Technology Co 2月8日 AMC RSG.N Q4 2017 Republic Services Inc 2月8日 AMC FTV.N Q4 2017 Fortive Corp 2月8日 AMC MHK.N Q4 2017 Mohawk Industries Inc 2月8日 AMC NVDA.OQ Q4 2018 英伟达(Nvidia) 2月8日 AMC HIG.N Q4 2017 哈特福德金融服务(Hartford Financial Services Gro up) 2月8日 AMC EXPE.OQ Q4 2017 Expedia Inc 2月8日 AMC AIG.N Q4 2017 美国国际集团(AIG) 2月8日 AMC AIZ.N Q4 2017 Assurant Inc 2月8日 AMC HOLX.OQ Q1 2018 Hologic Inc 2月8日 AMC NWSA.OQ Q2 2018 新闻集团 2月8日 AMC MTD.N Q4 2017 Mettler-Toledo International Inc 2月8日 AMC REG.N Q4 2017 Regency Centers Corp 2月8日 AMC ATVI.OQ Q4 2017 Activision Blizzard Inc 2月8日 21:05 VRSN.OQ Q4 2017 Verisign Inc 2月9日 NTS PCG.N Q4 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2月9日 BMO CBOE.OQ Q4 2017 Cboe Global Markets Inc 2月9日 BMO VTR.N Q4 2017 Ventas Inc 2月9日 BMO MCO.N Q4 2017 穆迪(Moody's) 2月12日 NTS L.N Q4 2017 Loews Corp 2月12日(预 BMO MLM.N Q4 2017 Martin Marietta Materials Inc 估) 2月12日 AMC FMC.N Q4 2017 FMC Corp 2月12日 AMC VNO.N Q4 2017 Vornado Realty Trust 2月12日 AMC BHF.OQ Q4 2017 Brighthouse Financial Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 张涛)