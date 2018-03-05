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市场报道
March 5, 2018 / 1:13 AM / 2 days ago

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月5日至3月12日

1 分钟阅读

以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-
美国盘前；NTS-具体时间未定) 
    
 公布日期   公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 3月6日     BMO       TGT.N       Q4 2017 塔吉特(Target)
 3月6日     21:00     ROST.OQ     Q4 2017 Ross Stores Inc
 3月6日     AMC       ADSK.OQ     Q4 2018 欧特克(Autodesk)
 3月6日     AMC       HRB.N       Q3 2018 H & R Block Inc
 3月7日     13:00     BFb.N       Q3 2018 Brown-Forman Corp
 3月7日     BMO       DLTR.OQ     Q4 2017 Dollar Tree Inc
 3月7日     21:15     COST.OQ     Q2 2018 好市多(Costco Wholesale)
 3月8日     BMO       KR.N        Q4 2017 克罗格(Kroger)
 3月8日     21:15     COO.N       Q1 2018 Cooper Companies Inc
 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻； 审校 张若琪)
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