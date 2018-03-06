《美国上市公司业绩公布日程表》--3月6日至3月13日

以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO- 美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 3月6日 BMO TGT.N Q4 2017 塔吉特(Target) 3月6日 21:00 ROST.OQ Q4 2017 Ross Stores Inc 3月6日 AMC ADSK.OQ Q4 2018 欧特克(Autodesk) 3月6日 AMC HRB.N Q3 2018 H & R Block Inc 3月7日 13:00 BFb.N Q3 2018 Brown-Forman Corp 3月7日 BMO DLTR.OQ Q4 2017 Dollar Tree Inc 3月7日 21:15 COST.OQ Q2 2018 好市多(Costco Wholesale) 3月8日 BMO KR.N Q4 2017 克罗格(Kroger) 3月8日 21:15 COO.N Q1 2018 Cooper Companies Inc 3月13日 AMC ORCL.N Q3 2018 甲骨文 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻； 审校 张若琪)