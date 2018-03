以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO- 美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 3月8日 BMO KR.N Q4 2017 克罗格(Kroger) 3月8日 21:15 COO.N Q1 2018 Cooper Companies Inc 3月14日 11:00 SIG.N Q4 2018 Signet Jewelers Ltd 3月14日 BMO PGR.N 2月 The Progressive Corporation 3月15日 NTS ULTA.OQ Q4 2017 Ulta Beauty 3月15日 BMO DG.N Q4 2017 Dollar General 3月15日 AMC AVGO.OQ Q1 2018 博通 3月15日 AMC ADBE.OQ Q1 2018 Adobe Systems(暂定) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻; 审校 郑茵)