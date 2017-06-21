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2017年6月21日 / 凌晨12点36分 / 2 个月内

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月21日至6月28日

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透6月21日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为
GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。    
 公布日期(年/月/日  公布时间     公司代码       业绩季度及公司名称
 )                                              
 2017/6/21          BMO          KMX.N          Q1 2018 Carmax Inc
 2017/6/22          BMO          ACN.N          Q3 2017 埃森哲(Accenture)
 2017/6/22          BMO          CCL.N          Q2 2017 嘉裕(Carnival) 
 2017/6/22          AMC          BBBY.OQ        Q1 2017 Bed Bath & Beyond Inc
 2017/6/27          BMO          INFO.OQ        Q2 2017 IHS Markit Ltd 
 2017/6/27          BMO          DRI.N          Q4 2017 Darden Restaurants Inc
 2017/6/28          BMO          MON.N          Q3 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/6/28          BMO          GIS.N          Q4 2017 General Mills Inc 
 2017/6/28          BMO          PAYX.OQ        Q4 2017 Paychex Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)

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