《美国上市公司业绩公布日程表》--6月29日至7月6日

路透6月29日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/6/29 AMC MU.OQ Q3 2017 美光(Micron Technology) 2017/6/29 AMC NKE.N Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 2017/6/29 BMO AYI.N Q3 2017 Acuity Brands Inc 2017/6/29 BMO MKC.N Q2 2017 味好美(McCormick) 2017/6/29 BMO CAG.N Q4 2017 Conagra Brands Inc 2017/6/29 BMO STZ.N Q1 2018 Constellation Brands Inc 2017/6/29 11:00 WBA.OQ Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 龚芳)