《美国上市公司业绩公布日程表》--7月13日至7月20日

路透7月13日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/7/13 BMO DAL.N Q2 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017/7/14 12:00 WFC.N Q2 2017 富国银行 2017/7/14 BMO JPM.N Q2 2017 摩根大通 2017/7/14 BMO PNC.N Q2 2017 PNC Financial Services Group Inc 2017/7/14 BMO C.N Q2 2017 花旗集团 2017/7/17 BMO JBHT.OQ Q2 2017 J B Hunt Transport Services (暂定) 2017/7/17 BMO BLK.N Q2 2017 贝莱德(Blackrock) 2017/7/17(预估) BMO SCHW.N Q2 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 2017/7/17(预估) AMC CTAS.OQ Q4 2017 Cintas Corp 2017/7/17 AMC NFLX.OQ Q2 2017 Netflix Inc 2017/7/18 BMO PLD.N Q2 2017 Prologis Inc 2017/7/18 BMO LMT.N Q2 2017 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2017/7/18 BMO HOG.N Q2 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2017/7/18 BMO BAC.N Q2 2017 美国银行 2017/7/18 BMO PGR.N 2017年6月 前进保险(Progressive) 2017/7/18 BMO GS.N Q2 2017 高盛集团 2017/7/18 BMO JNJ.N Q2 2017 强生(Johnson & Johnson) 2017/7/18 BMO UNH.N Q2 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017/7/18 BMO CMA.N Q2 2017 Comerica Inc 2017/7/18(预估) AMC KMI.N Q2 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017/7/18 AMC IBM.N Q2 2017 国际商业机器(IBM)公司 2017/7/18 AMC UAL.N Q2 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017/7/18 AMC NAVI.OQ Q2 2017 Navient Corp 2017/7/18 AMC CSX.OQ Q2 2017 CSX科技 2017/7/19 11:00 DOV.N Q2 2017 Dover Corp 2017/7/19 11:00 MS.N Q2 2017 摩根士丹利 2017/7/19 12:00 GWW.N Q2 2017 W W Grainger Inc 2017/7/19 BMO TXT.N Q2 2017 德事隆(Textron Inc) 2017/7/19 BMO MTB.N Q2 2017 M&T Bank Corp 2017/7/19(预估) BMO DISH.OQ Q2 2017 DISH Network Corp 2017/7/19 BMO USB.N Q2 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 2017/7/19 BMO NTRS.OQ Q2 2017 Northern Trust Corp 2017/7/19 AMC QCOM.OQ Q3 2017 高通(Qualcomm) 2017/7/19 AMC SLG.N Q2 2017 SL Green Realty Corp 2017/7/19 AMC URI.N Q2 2017 United Rentals Inc 2017/7/19 AMC AXP.N Q2 2017 美国运通(American Express) 2017/7/19 AMC CHRW.OQ Q2 2017 罗宾逊全球物流(C.H. Robinson Worldwide) 2017/7/19 AMC CCI.N Q2 2017 Crown Castle International Corp 2017/7/20 10:00 DHR.N Q2 2017 Danaher Corp 2017/7/20(预估) 10:00 WHR.N Q2 2017 惠而浦(Whirlpool) 2017/7/20 BMO OMC.N Q2 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/7/20 BMO BBT.N Q2 2017 BB&T Corp 2017/7/20 BMO KEY.N Q2 2017 KeyCorp 2017/7/20 BMO PM.N Q2 2017 菲利普莫里斯国际(暂定) 2017/7/20 BMO PPG.N Q2 2017 PPG工业(PPG Industries) 2017/7/20 BMO UNP.N Q2 2017 联合太平洋(Union Pacific) 2017/7/20 BMO ABT.N Q2 2017 雅培(Abbott Laboratories) 2017/7/20 BMO NUE.N Q2 2017 纽克(Nucor) 2017/7/20 BMO SNA.N Q2 2017 Snap-On Inc 2017/7/20(预估) BMO AAL.OQ Q2 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 2017/7/20 BMO SHW.N Q2 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 2017/7/20 BMO GPC.N Q2 2017 Genuine Parts Co 2017/7/20 BMO TRV.N Q2 2017 Travelers Companies Inc 2017/7/20 BMO ADS.N Q2 2017 Alliance Data Systems Corp 2017/7/20 BMO BK.N Q2 2017 纽约梅隆银行 2017/7/20 AMC COF.N Q2 2017 第一资本金融(Capital One Financial) 2017/7/20 AMC V.N Q3 2017 Visa Inc 2017/7/20 AMC PBCT.OQ Q2 2017 People's United Financial Inc 2017/7/20 AMC SWKS.OQ Q3 2017 Skyworks Solutions Inc 2017/7/20 AMC ETFC.OQ Q2 2017 E*TRADE Financial Corp 2017/7/20 AMC ISRG.OQ Q2 2017 Intuitive Surgical Inc 2017/7/20 AMC EBAY.OQ Q2 2017 eBay Inc 2017/7/20 AMC MSFT.OQ Q4 2017 微软 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 徐文焰)