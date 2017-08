《美国上市公司业绩公布日程表》--7月20日至7月27日

路透7月20日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美 国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/7/20 10:00 DHR.N Q2 2017 Danaher Corp 2017/7/20 BMO OMC.N Q2 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/7/20(预估) BMO DISH.OQ Q2 2017 DISH Network Corp 2017/7/20 BMO BBT.N Q2 2017 BB&T Corp 2017/7/20 BMO KEY.N Q2 2017 KeyCorp 2017/7/20 BMO PM.N Q2 2017 菲利普莫里斯国际 2017/7/20 BMO PPG.N Q2 2017 PPG Industries Inc 2017/7/20 BMO UNP.N Q2 2017 联合太平洋(Union Pacific) 2017/7/20 BMO ABT.N Q2 2017 雅培(Abbott Laboratories) 2017/7/20 BMO NUE.N Q2 2017 纽克(Nucor) 2017/7/20 BMO SNA.N Q2 2017 Snap-On Inc 2017/7/20 BMO SHW.N Q2 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 2017/7/20 BMO GPC.N Q2 2017 Genuine Parts Co 2017/7/20 BMO TRV.N Q2 2017 Travelers Companies Inc 2017/7/20 BMO ADS.N Q2 2017 Alliance Data Systems Corp 2017/7/20 BMO BK.N Q2 2017 纽约梅隆银行 2017/7/20 AMC COF.N Q2 2017 第一资本金融(Capital One Financial) 2017/7/20 AMC V.N Q3 2017 Visa Inc 2017/7/20 AMC CTAS.OQ Q4 2017 Cintas Corp 2017/7/20 AMC PBCT.OQ Q2 2017 People's United Financial Inc 2017/7/20 AMC SWKS.OQ Q3 2017 Skyworks Solutions Inc 2017/7/20 AMC ETFC.OQ Q2 2017 E*TRADE Financial Corp 2017/7/20 AMC ISRG.OQ Q2 2017 Intuitive Surgical Inc 2017/7/20 AMC EBAY.OQ Q2 2017 eBay Inc 2017/7/20 AMC MSFT.OQ Q4 2017 微软 2017/7/21 11:00 CFG.N Q2 2017 Citizens Financial Group Inc 2017/7/21 11:00 SLB.N Q2 2017 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017/7/21 BMO HBAN.OQ Q2 2017 Huntington Bancshares Inc 2017/7/21 BMO SYF.N Q2 2017 Synchrony Financial 2017/7/21 BMO CL.N Q2 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 2017/7/21 BMO GE.N Q2 2017 美国通用电气(奇异,GE) 2017/7/21 BMO HON.N Q2 2017 霍尼韦尔(Honeywell) 2017/7/21 BMO MCO.N Q2 2017 穆迪(Moody's) 2017/7/21 BMO FITB.OQ Q2 2017 Fifth Third Bancorp 2017/7/21 BMO STI.N Q2 2017 SunTrust Banks Inc 2017/7/21 BMO KSU.N Q2 2017 Kansas City Southern 2017/7/21 BMO RF.N Q2 2017 Regions Financial Corp 2017/7/24(预估) 10:00 WHR.N Q2 2017 惠而浦(Whirlpool) 2017/7/24 12:00 ITW.N Q2 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 2017/7/24(预估) BMO LLL.N Q2 2017 L3 Technologies Inc 2017/7/24 BMO HAS.OQ Q2 2017 孩之宝(Hasbro) 2017/7/24(预估) BMO RAI.N Q2 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American) 2017/7/24 BMO VFC.N Q2 2017 VF Corp 2017/7/24 BMO HAL.N Q2 2017 哈里伯顿(Halliburton) 2017/7/24 BMO ARNC.N Q2 2017 Arconic Inc 2017/7/24 BMO SWK.N Q2 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017/7/24 AMC RE.N Q2 2017 Everest Re Group Ltd 2017/7/24 AMC GOOGL.OQ Q2 2017 Alphabet Inc 2017/7/24 AMC APC.N Q2 2017 Anadarko Petroleum Corp 2017/7/25 10:00 CNC.N Q2 2017 Centene Corp 2017/7/25 10:45 AVY.N Q2 2017 Avery Dennison Corp 2017/7/25 11:30 CAT.N Q2 2017 卡特彼勒(Caterpillar) 2017/7/25(预估) 12:00 MDLZ.OQ Q2 2017 亿滋国际(Mondelez International) 2017/7/25 BMO UTX.N Q2 2017 联合技术(United Technologies) 2017/7/25 BMO DGX.N Q2 2017 Quest Diagnostics Inc 2017/7/25 BMO HCA.N Q2 2017 HCA Holdings Inc 2017/7/25 BMO STX.OQ Q4 2017 希捷(Seagate Technology) 2017/7/25(预估) BMO GT.OQ Q2 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2017/7/25 BMO MMM.N Q2 2017 3M Co 2017/7/25 BMO PCAR.OQ Q2 2017 帕卡(Paccar) 2017/7/25 BMO BIIB.OQ Q2 2017 Biogen Inc 2017/7/25 BMO FCX.N Q2 2017 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 2017/7/25 BMO LLY.N Q2 2017 礼来(Eli Lilly) 2017/7/25 BMO WAT.N Q2 2017 Waters Corp 2017/7/25 BMO IPG.N Q2 2017 Interpublic Group of Companies Inc 2017/7/25 BMO MCD.N Q2 2017 麦当劳 2017/7/25 BMO PNR.N Q2 2017 Pentair plc 2017/7/25 BMO TROW.OQ Q2 2017 T. Rowe Price Group Inc 2017/7/25 BMO DD.N Q2 2017 杜邦(DU Pont) 2017/7/25 BMO KMB.N Q2 2017 金佰利 2017/7/25 BMO NEM.N Q2 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017/7/25 BMO GM.N Q2 2017 通用汽车(General Motors) 2017/7/25 BMO PHM.N Q2 2017 PulteGroup Inc 2017/7/25 AMC T.N Q2 2017 美国电话电报公司(AT&T) 2017/7/25 AMC RHI.N Q2 2017 Robert Half International Inc 2017/7/25 AMC CB.N Q2 2017 丘博(Chubb) 2017/7/25 AMC TSS.N Q2 2017 Total System Services Inc 2017/7/25 AMC ZION.OQ Q2 2017 Zions Bancorp 2017/7/25 AMC AMD.OQ Q2 2017 超微半导体(AMD) 2017/7/25 AMC AMGN.OQ Q2 2017 安进 2017/7/25 AMC AMP.N Q2 2017 Ameriprise Financial Inc 2017/7/25 AMC CMG.N Q2 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 2017/7/25 AMC AKAM.OQ Q2 2017 Akamai Technologies Inc 2017/7/25 AMC JNPR.N Q2 2017 Juniper Networks Inc 2017/7/25 AMC ESRX.OQ Q2 2017 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017/7/25 AMC TXN.OQ Q2 2017 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2017/7/25 AMC UHS.N Q2 2017 环球健康服务(Universal Health Services) 2017/7/25 AMC EQR.N Q2 2017 Equity Residential 2017/7/26 10:00 ANTM.N Q2 2017 Anthem Inc 2017/7/26 11:00 WEC.N Q2 2017 WEC Energy Group Inc 2017/7/26 11:30 FLIR.OQ Q2 2017 FLIR Systems Inc 2017/7/26 12:00 NSC.N Q2 2017 诺福克南方(Norfolk Southern) 2017/7/26 BMO NEE.N Q2 2017 NextEra Energy Inc 2017/7/26 BMO BAX.N Q2 2017 百特国际(Baxter International) 2017/7/26 BMO TMO.N Q2 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 2017/7/26 BMO APH.N Q2 2017 Amphenol Corp 2017/7/26 BMO HLT.N Q2 2017 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 2017/7/26 BMO F.N Q2 2017 福特汽车 2017/7/26 BMO TEL.N Q3 2017 TE Connectivity Ltd 2017/7/26 BMO DHI.N Q3 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017/7/26 BMO KO.N Q2 2017 可口可乐 2017/7/26 BMO NOC.N Q2 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 2017/7/26 BMO GLW.N Q2 2017 康宁公司(Corning) 2017/7/26 BMO LH.N Q2 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 2017/7/26 BMO WM.N Q2 2017 废物管理(Waste Management) 2017/7/26 BMO ROK.N Q3 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2017/7/26 BMO IR.N Q2 2017 Ingersoll-Rand PLC 2017/7/26 BMO NDAQ.OQ Q2 2017 纳斯达克(Nasdaq) 2017/7/26 BMO HSY.N Q2 2017 好时(Hershey) 2017/7/26 BMO DTE.N Q2 2017 DTE Energy Co 2017/7/26 BMO GD.N Q2 2017 通用动力(General Dynamics) 2017/7/26 BMO STT.N Q2 2017 道富银行 2017/7/26 BMO BA.N Q2 2017 波音 2017/7/26 BMO ALK.N Q2 2017 Alaska Air Group Inc 2017/7/26 BMO HES.N Q2 2017 Hess Corp 2017/7/26 BMO PYPL.OQ Q2 2017 PayPal Holdings Inc 2017/7/26 AMC FTI.N Q2 2017 TechnipFMC PLC 2017/7/26 AMC LRCX.OQ Q4 2017 科林研发 2017/7/26 AMC UDR.N Q2 2017 UDR Inc 2017/7/26(预估) AMC FLS.N Q2 2017 Flowserve Corp 2017/7/26(预估) AMC FE.N Q2 2017 第一能源(FirstEnergy) 2017/7/26 AMC XL.N Q2 2017 XL Group Ltd 2017/7/26(预估) AMC WYNN.OQ Q2 2017 Wynn Resorts Ltd 2017/7/26 AMC MAA.N Q2 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 2017/7/26 AMC TSCO.OQ Q2 2017 Tractor Supply Co 2017/7/26 AMC O.N Q2 2017 Realty Income Corp 2017/7/26 AMC RJF.N Q3 2017 Raymond James Financial Inc 2017/7/26 AMC TMK.N Q2 2017 Torchmark Corp 2017/7/26 AMC VRTX.OQ Q2 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 2017/7/26 AMC GILD.OQ Q2 2017 Gilead Sciences Inc 2017/7/26 20:00 FFIV.OQ Q3 2017 F5 Networks Inc 2017/7/26 AMC EFX.N Q2 2017 Equifax Inc 2017/7/26 AMC EW.N Q2 2017 Edwards Lifesciences Corp 2017/7/26 AMC HST.N Q2 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/7/26 AMC VAR.N Q3 2017 Varian Medical Systems Inc 2017/7/26 AMC FB.OQ Q2 2017 Facebook Inc 2017/7/26 AMC DFS.N Q2 2017 发现金融服务(Discover Financial Services) 2017/7/26 AMC WFM.OQ Q3 2017 全食超市(Whole Foods Market) 2017/7/26 AMC KIM.N Q2 2017 Kimco Realty Corp 2017/7/26 AMC ORLY.OQ Q2 2017 O'Reilly Automotive Inc 2017/7/26 AMC PSA.N Q2 2017 Public Storage 2017/7/26 AMC XLNX.OQ Q1 2018 赛灵思(Xilinx) 2017/7/27 10:30 LUV.N Q2 2017 西南航空(Southwest Airlines) 2017/7/27(预估) 10:45 XRX.N Q2 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/7/27 10:55 IVZ.N Q2 2017 Invesco Ltd 2017/7/27 NTS BWA.N Q2 2017 BorgWarner Inc 2017/7/27 11:00 RTN.N Q2 2017 雷神(Raytheon) 2017/7/27 11:00 AMT.N Q2 2017 American Tower Corp 2017/7/27 11:00 MAS.N Q2 2017 Masco Corp 2017/7/27 11:30 ZBH.N Q2 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 2017/7/27 11:30 VZ.N Q2 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017/7/27 BMO SPGI.N Q2 2017 标普全球评级 2017/7/27 BMO ADP.OQ Q4 2017 Automatic Data Processing Inc 2017/7/27 BMO BMY.N Q2 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb) 2017/7/27 BMO HP.N Q3 2017 Helmerich and Payne Inc 2017/7/27 BMO MA.N Q2 2017 万事达卡 2017/7/27 BMO CMCSA.OQ Q2 2017 康卡斯特(Comcast) 2017/7/27 BMO PX.N Q2 2017 普莱克斯(Praxair) 2017/7/27 BMO ALXN.OQ Q2 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017/7/27 BMO EQT.N Q2 2017 EQT Corp 2017/7/27 BMO IP.N Q2 2017 国际纸业(International Paper) 2017/7/27 BMO BSX.N Q2 2017 Boston Scientific Corp 2017/7/27 BMO MCK.N Q1 2018 麦克森(McKesson) 2017/7/27 BMO AEP.N Q2 2017 美国电力(American Electric Power) 2017/7/27 BMO NLSN.N Q2 2017 Nielsen Holdings PLC 2017/7/27 BMO MPC.N Q2 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2017/7/27 BMO LKQ.OQ Q2 2017 LKQ Corp 2017/7/27 BMO XEL.N Q2 2017 Xcel Energy Inc 2017/7/27 BMO COP.N Q2 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017/7/27 BMO CHTR.OQ Q2 2017 特许通讯(Charter Communications) 2017/7/27 BMO ALLE.N Q2 2017 Allegion PLC 2017/7/27 BMO DOW.N Q2 2017 陶氏化学(Dow Chemical) 2017/7/27 BMO MO.N Q2 2017 高特利集团(Altria Group) 2017/7/27 BMO UPS.N Q2 2017 联合包裹(优比速,UPS) 2017/7/27 BMO MMC.N Q2 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 2017/7/27 BMO CELG.OQ Q2 2017 新基(Celgene) 2017/7/27 BMO DPS.N Q2 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 2017/7/27 BMO JCI.N Q3 2017 江森自控(Johnson Controls ) 2017/7/27 BMO PCG.N Q2 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017/7/27 BMO VLO.N Q2 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 2017/7/27 BMO CBG.N Q2 2017 世邦魏理仕(CBRE) 2017/7/27 BMO PG.N Q4 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017/7/27 AMC VRSN.OQ Q2 2017 Verisign Inc 2017/7/27 AMC SBUX.OQ Q3 2017 星巴克(Starbucks) 2017/7/27 AMC EA.OQ Q1 2018 艺电(Electronic Arts) 2017/7/27 AMC AFL.N Q2 2017 美国家庭人寿保险(Aflac) 2017/7/27 AMC EIX.N Q2 2017 爱迪生国际(Edison International) 2017/7/27 AMC LEG.N Q2 2017 Leggett & Platt 2017/7/27 AMC EXPE.OQ Q2 2017 Expedia Inc 2017/7/27 AMC AJG.N Q2 2017 Arthur J Gallagher & Co 2017/7/27 AMC EMN.N Q2 2017 伊士曼化学(Eastman Chemical) 2017/7/27 AMC AMZN.OQ Q2 2017 亚马逊(Amazon.com) 2017/7/27 AMC AIV.N Q2 2017 Apartment Investment and Management Co 2017/7/27 AMC WDC.OQ Q4 2017 西部数据(WD) 2017/7/27 AMC NOV.N Q2 2017 国民油井华高(National Oilwell Varco) 2017/7/27 20:00 SYK.N Q2 2017 史赛克(Stryker) 2017/7/27 AMC MTD.N Q2 2017 Mettler-Toledo International Inc 2017/7/27 AMC KLAC.OQ Q4 2017 KLA-Tencor Corp 2017/7/27 AMC ALGN.OQ Q2 2017 Align Technology Inc 2017/7/27 AMC RSG.N Q2 2017 Republic Services Inc 2017/7/27 AMC DLR.N Q2 2017 Digital Realty Trust Inc 2017/7/27 AMC FTV.N Q2 2017 Fortive Corp 2017/7/27 AMC MHK.N Q2 2017 Mohawk Industries Inc 2017/7/27 AMC INTC.OQ Q2 2017 英特尔(Intel) 2017/7/27 AMC ES.N Q2 2017 Eversource Energy 2017/7/27 AMC CERN.OQ Q2 2017 Cerner Corp 2017/7/27 AMC HIG.N Q2 2017 哈特福德金融服务(Hartford Financial Services Grou p) 2017/7/27 AMC ESS.N Q2 2017 Essex Property Trust Inc 2017/7/27 AMC UNM.N Q2 2017 Unum Group 2017/7/27 20:05 MAT.OQ Q2 2017 美泰儿(Mattel) 2017/7/27 20:15 PFG.N Q2 2017 信安金融集团