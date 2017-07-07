《美国上市公司业绩公布日程表》--7月7日至7月14日

路透7月7日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年7月11日(预估) BMO YUM.N Q2 2017 百胜集团 2017年7月11日 BMO PEP.N Q2 2017 百事可乐 2017年7月12日 11:00 FAST.OQ Q2 2017 Fastenal 2017年7月12日(预估) BMO OMC.N Q2 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017年7月13日 BMO DAL.N Q2 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017年7月14日 12:00 WFC.N Q2 2017 富国银行 2017年7月14日 BMO JPM.N Q2 2017 摩根大通 2017年7月14日 BMO PNC.N Q2 2017 PNC Financial Services Group 2017年7月14日 BMO C.N Q2 2017 花旗集团 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)