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2017年7月7日 / 凌晨2点19分 / 1 个月前

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月7日至7月14日

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透7月7日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
          
 公布日期              公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 2017年7月11日(预估)   BMO        YUM.N       Q2 2017 百胜集团 
                                              
 2017年7月11日         BMO        PEP.N       Q2 2017 百事可乐
 2017年7月12日         11:00      FAST.OQ     Q2 2017 Fastenal 
 2017年7月12日(预估)   BMO        OMC.N       Q2 2017 宏盟集团(Omnicom Group)
                                              
 2017年7月13日         BMO        DAL.N       Q2 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017年7月14日         12:00      WFC.N       Q2 2017 富国银行
 2017年7月14日         BMO        JPM.N       Q2 2017 摩根大通
 2017年7月14日         BMO        PNC.N       Q2 2017 PNC Financial Services Group
 2017年7月14日         BMO        C.N         Q2 2017 花旗集团
 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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