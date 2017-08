《美国上市公司业绩公布日程表》--8月14日至8月21日

路透8月14日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;A MC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 8月14日 BMO SYY.N Q4 2017 Sysco Corp 8月15日 BMO SPLS.OQ Q2 2017 史泰博(Staples) 8月15日 BMO AAP.N Q2 2017 Advance Auto Parts Inc 8月15日 BMO TJX.N Q2 2018 TJX Companies Inc 8月15日 BMO COH.N Q4 2017 蔻驰(Coach) 8月15日 BMO HD.N Q2 2017 家得宝(Home Depot) 8月15日 AMC A.N Q3 2017 安捷伦科技 8月16日 BMO TGT.N Q2 2017 塔吉特(Target) 8月16日 BMO PGR.N July 2017 Progressive Corp 8月16日 AMC NTAP.OQ Q1 2018 NetApp Inc 8月16日 AMC LB.N Q2 2017 L Brands Inc 8月16日 AMC CSCO.OQ Q4 2017 思科 8月16日 AMC SNPS.OQ Q3 2017 Synopsys Inc 8月17日 BMO WMT.N Q2 2018 沃尔玛 8月17日 AMC ROST.OQ Q2 2017 Ross Stores Inc 8月17日 AMC AMAT.OQ Q3 2017 应用材料 8月17日 20:15 GPS.N Q2 2017 盖璞(Gap) 8月18日 BMO FL.N Q2 2017 Foot Locker Inc 8月18日 BMO EL.N Q4 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 8月18日 BMO DE.N Q3 2017 迪尔(Deere) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 于春红)