《美国上市公司业绩公布日程表》--8月4日至8月11日

路透8月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间; AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 8/4 BMO CI.N Q2 2017 信诺集团(Cigna) 8/4 BMO AEE.N Q2 2017 Ameren Corp 8/4 BMO NWL.N Q2 2017 Newell Brands Inc 8/4 12:30 SRE.N Q2 2017 Sempra Energy 8/4 BMO CBOE.OQ Q2 2017 CBOE Holdings Inc 8/4 BMO AON.N Q2 2017 Aon PLC 8/4 BMO XRAY.OQ Q2 2017 Dentsply Sirona Inc 8/7 BMO TSN.N Q3 2017 泰森食品 8/7 AMC CBS.N Q2 2017 美国CBS公司 8/7 AMC EVHC.N Q2 2017 Envision Healthcare Corp 8/7 AMC ALB.N Q2 2017 Albemarle Corp 8/7 AMC MAR.OQ Q2 2017 万豪国际集团 8/8 BMO MNK.N Q2 2017 Mallinckrodt Plc 8/8 BMO KORS.N Q1 2018 Michael Kors Holdings Ltd 8/8 BMO IT.N Q2 2017 Gartner Inc 8/8 BMO CVS.N Q2 2017 CVS Health Corp 8/8 BMO RL.N Q1 2018 Ralph Lauren Corp 8/8 BMO HSIC.OQ Q2 2017 Henry Schein Inc 8/8 BMO AES.N Q2 2017 AES Corp 8/8 BMO ZTS.N Q2 2017 Zoetis Inc 8/8 BMO TDG.N Q3 2017 TransDigm Group Inc 8/8 BMO JEC.N Q3 2017 Jacobs Engineering Group Inc 8/8 BMO SEE.N Q2 2017 Sealed Air Corp 8/8 AMC DIS.N Q3 2017 迪士尼 8/8 AMC MNST.OQ Q2 2017 Monster Beverage Corp 8/8 AMC DXC.N Q1 2018 DXC Technology Co 8/8 AMC IFF.N Q2 2017 International Flavors & Fragrances Inc 8/8 AMC XEC.N Q2 2017 Cimarex Energy Co 8/8 AMC PCLN.OQ Q2 2017 Priceline Group Inc 8/8 AMC TRIP.OQ Q2 2017 TripAdvisor Inc 8/8 AMC TSO.N Q2 2017 Tesoro Corp 8/9 BMO MYL.OQ Q2 2017 Mylan NV 8/9 BMO XRAY.OQ Q2 2017 Dentsply Sirona Inc 8/9 AMC PRGO.N Q2 2017 Perrigo Company PLC 8/9 AMC FOXA.OQ Q4 2017 二十一世纪福克斯 8/9 AMC CSRA.N Q1 2018 CSRA Inc 8/10 BMO M.N Q2 2017 梅西百货 8/10 BMO KSS.N Q2 2017 Kohls Corp 8/10 AMC JWN.N Q2 2017 Nordstrom Inc 8/10 AMC NWSA.OQ Q4 2017 新闻集团 8/10 AMC NVDA.OQ Q2 2018 英伟达 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻; 审校 杜明霞)