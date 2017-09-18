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《美国上市公司业绩公布日程表》--9月18日至9月25日
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#市场报道
2017年9月18日 / 凌晨1点28分 / 1 个月前

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月18日至9月25日

1 分钟阅读

    路透9月18日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 
       
 公布日期       时间      公司代码   业绩季度及公司名称
 2017年9月19日  20:15     FDX.N      Q1 2018 联邦快递(FedEx)
 2017年9月19日  AMC       ADBE.OQ    Q3 2017 Adobe Systems Inc
 2017年9月19日  BMO       PGR.N      8月 2017 前进保险(Progressive Corp) 
 2017年9月19日  BMO       AZO.N      Q4 2017 Autozone Inc 
 2017年9月20日  BMO       GIS.N      Q1 2018 通用磨坊(General Mills)
 2017年9月22日  BMO       KMX.N      Q2 2018 Carmax Inc 
 2017年9月25日  AMC       RHT.N      Q2 2018 红帽(Red Hat Inc) 
 2017年9月25日  AMC(预估  CTAS.OQ    Q1 2018 Cintas Corp 
                )                    
 2017年9月25日  BMO(预估  CCL.N      Q3 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp)
                )                    
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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