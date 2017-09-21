《美国上市公司业绩公布日程表》--9月21日至9月28日

路透9月21日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 时间 公司代码 事件名称 2017年9月22日 BMO KMX.N Q2 2018 Carmax Inc 2017年9月25日 BMO(预估) CCL.N Q3 2017 嘉年华邮轮(Carnival Corp) 2017年9月25日 AMC RHT.N Q2 2018 红帽(Red Hat Inc) 2017年9月26日 BMO DRI.N Q1 2018 Darden Restaurants Inc 2017年9月26日 BMO INFO.OQ Q3 2017 IHS Markit Ltd 2017年9月26日 AMC CTAS.OQ Q1 2018 Cintas Corp 2017年9月26日 AMC MU.OQ Q4 2017 美光(Micron Technology) 2017年9月26日 AMC NKE.N Q1 2018 耐克(Nike Inc) 2017年9月28日 BMO CAG.N Q1 2018 Conagra Brands Inc 2017年9月28日 BMO ACN.N Q4 2017 埃森哲(Accenture) 2017年9月28日 BMO MKC.N Q3 2017 味好美(McCormick) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)