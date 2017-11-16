《花絮》“牯岭街少年”与“维密天使”现身国际货币慈善日，比拼交易技能献爱美丽中国

路透上海11月16日 - 如果说有什么可以暂时抚慰这几日中国债市大挫给交易员带来的悲伤，顺带提亮初冬阴雨下的魔都，男神张震和维密天使何穗绝对可以。

作为上海国际货币经纪公司2017年慈善日的嘉宾，他们周四午后一起出现在陆家嘴汇亚大厦26楼的交易室。

通过拍戏习得潜水、围棋、八极拳、剑术多项技艺的张震，在学习能力超强光环下，经过短暂培训后即拿起话筒稳稳开场，首只推荐债券为近日交投活跃，同时走势也是跌宕起伏的10年国开行170215。

“现在有10年国开170215的卖盘，收益率为4.72%，T+1起息，你们有兴趣吗？”

银行间债市本周再起波澜，以国开行10年期170215为代表的利率债周初大挫，收益率创下逾三年高点。

就和好的剧本不会过于平淡一样，第一次和债市交易员聊天的张震慢慢找到了感觉。尤其在听到旁边文文静静的何穗已成交数十亿元后，他也会开玩笑地催促电话另一端的交易员要好好配合。

“啊？你们没兴趣啊，太低了，你想要什么价格？量多加一点可以吗？看我表现啊，要求不能太情色哦。牯岭街少年再演一遍？不行，演不回去啦。”

对被形容为“居城市为儒者，入山林成隐侠”的张震，在日常与数亿量级资金打交道的中国债市交易员里也不乏粉丝，即使希望渺茫，有勇敢者还是趁着做交易索要微信。

当然，无缘直接做交易的其他交易员也一样激动，甚至将今日债市转好归功于其身上。“不会说张震来了，连债市都涨了吧，哈哈。”上海一券商交易员开玩笑说到。

几笔交易过后，张震表示，“我觉得这比拍戏好玩。”是的，赠人玫瑰，手有余香。希望今日这一助力慈善举动，可以给更多人带来快乐。

从《牯岭街少年杀人事件》开始，张震主要作品有《春光乍泄》、《卧虎藏龙》、《吴清源》、《一代宗师》、《刺客聂隐娘》和《绣春刀》等。模特专业的何穗，2011年亮相秋冬纽约时装周，并连续登上“维多利亚的秘密”年度大秀。

上海国际货币经纪有限责任公司业务范围包括境内外外汇市场、货币市场、债券市场及衍生品市场。自2008年至今已举办10届慈善日活动，与边远地区教育资源的公益支持、先天性心脏病儿童的公益救治等慈善项目开展合作。

公司每年都会邀请知名明星助阵，变身明星经纪人募集善款。此前参与活动的包括影视明星黄晓明、“小巨人”姚明、“钢琴王子”李云迪等。截止去年，该活动已募集和捐赠善款800多万元人民币。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)