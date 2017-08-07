《路透基点特写》南非大行远赴亚洲联贷市场，寻求台湾银行业者放贷

路透香港8月7日 - 南非的银行业者，包括标准银行和Investec Bank等，希望进入亚洲联贷市场，但却发现这趟旅程极为艰辛。

这些银行很难说服亚洲联贷市场上的银行，主要是台湾银行业者，去加大对南非的曝险，因为南非及该国主要银行业者的评级近期遭到下调。

南非最大银行--标准银行正在亚洲联贷市场寻求7.5亿美元三年期贷款，Investec Bank在考虑一笔3亿美元的两年期贷款，FirstRand Bank则寻求筹资3.5亿美元。

上述三家银行均将目标对准亚洲联贷市场上最为活跃的散户投资者，也就是台湾银行业者。不过，穆迪近期下调对南非及这三家银行的评级，给台湾银行业者敲响警钟，其中一些已经下调了对南非的贷款额上限。

“我认为我们不能去碰这些南非借款人，因为我们已根据南非评级被下调的情况，更新了我们的贷款国别限制，”台北一位银行贷款人士称，“我们不可能向南非贷款，因为我们确实担心该国的政治和安全风险。”

穆迪在6月将南非的评等下调至“Baa3”，较垃圾级高出一个级距，原因是经济增长前景变暗。该评级机构还将南非大型贷款机构南非标准银行、FirstRand、Absa、Nedbank和Investec的评等从Baa2下调至Baa3。

惠誉和标普在4月将南非的主权评等从BBB−下调至垃圾级的BB+，因之前南非总统祖马(Jacob Zuma)进行内阁重组，令该国财政和增长情况面临风险。

另外，Nedbank在两个月的一般银团阶段结束后，于5月签署了4.5亿美元三年期贷款，当时该银行仍拥有Baa2/BBB−/BBB−(穆迪/标普/惠誉)评级，但该笔贷款仅吸引到三家台湾银行参与。

“起初有几家(台湾银行)有意向参与，但(主权评级)被下调的确影响了我们的决定，我们选择不参与，” 台北另一位资深银行贷款人士称。

“台资银行比外资银行更为保守，这些新的交易可能面临类似的状况。”

**定价吸引力**

台资银行一直在寻找较高的贷款收益，以抵销经济放缓及国内交易数量不济等问题，同时他们也一直都是非洲及拉美等地海外贷款的买方。

尽管近期评级被调降，部分台湾银行业者认为贷款给南非的银行仍是一个不错的投资，因其贷款定价比其他亚洲同评级金融机构来得好。

一家台湾商业银行的资深银行贷款人士表示，“南非贷款定价要优于类似评级的亚洲信贷，而且我们认为尽管地区面临重重的宏观经济面挑战，但这些银行的表现不会受到严重影响。虽然机会不大，但我们仍试图获得批准。”

目前南非贷款提供定价升水，以补偿其较低的信用评等。Nedbank 5月发起的贷款最高收益为155个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。

标准银行正在筹办的7.5亿美元三年期贷款，利率为Libor加码155个基点，加码幅度明显高于去年4月完成10亿美元三年期贷款的加码120个基点。

Investec的3亿美元两年期贷款，根据一项评级适用表，利率较Libor加码130-185个基点。这项贷款设有延长一年的选择权。

相较之下，印度国家银行(SBI)日前推出的7.5亿美元五年期贷款，综合收益为115.35个基点，利率为Libor加码105个基点，剩余期限为4.83年。SBI评级较高，为Baa3/BBB−/BBB−。

Nedbank目前评级为Baa3/BB+/BB+，标准银行评级为Baa3/BB+(穆迪/惠誉)，Investec为BB+(惠誉)。(完) (编译/审校 刘秀红/汪红英/张明钧/蔡美珍/高琦/王洋)