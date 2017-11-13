《路透基点特写》领展房产基金出售零售资产，掀起杠杆收购新热潮

路透11月13日 - 在私募股权投资公司竞逐香港这个全球最昂贵房地产市场之一的资产之际，多家银行业者正在准备承贷至少10亿美元的贷款，用来支应这些私募股权业者对领展房地产投资信托基金(Link REIT)一些商业地产的潜在收购。

黑石集团、KKR & Co及Gaw Capital Partners是领展房产基金价值约20亿美元零售资产的部分入围私竞标者。以市值计，领展房产基金是亚洲最大的REIT。

为收购领展房产基金上述资产而筹办的杠杆收购(LBO)贷款，料将是香港规模最大的，投资基金公司I Squared Capital上个月甫完成的规模71.37亿港元(9.15亿美元)的五年期贷款案将相形见绌。该笔贷款是用来支应以144.97亿港元杠杆收购和记环球电讯(HGC)。和记环球电讯是和记电讯香港控股有限公司的子公司。

该交易也料将延续香港市场杠杆倍数上升的趋势。

和记环球电讯收购案是I Squared Capital在亚洲的首个杠杆收购，这笔收购的杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的11.35倍，I Squared Capital为该收购案取得的优先贷款的杠杆倍数为5.59倍。现金富足的私募股权投资公司和渴求交易的放贷者的渴望之情由此可见一斑，有29家银行在一般银团阶段加入这笔贷款。

在香港，一连串规模较小的其他杠杆收购交易也在进行当中，包括对成衣标签制造商Trimco International Holdings、质量控制和合规公司AsiaInspection、健康及健身连锁俱乐部Pure Fitness & Yoga的收购案。

“香港资产吸引了相对较高倍数的收购和相关的债务融资，因为它们在法律系体健全且回报稳定的市场，可产生优质现金流的业务。在亚洲其他地区机会缺乏之际，这对私募股权投资公司和放贷者都具有吸引力，”德意志银行联贷主管Birendra Baid称。

去年10月，安博凯(MBK Partners)和TPG资本组建的财团同意以95亿港元，收购香港大亨吴光正麾下九龙仓集团的电讯业务。去年12月，支应这笔杠杆收购的48.51亿港元优先贷款案结案，银行对该贷款案反响强烈，两家金融机构还额外提供1.05亿美元夹层贷款，使得整体杠杆倍数达到7倍。

领展房地产投资信托基金等潜在的LBO，料将从赞助商那里获得积极 报价，后者今年已融得大笔资金。根据数据公司Preqin，全球性和地区性 私募股权投资公司(private equity firm)今年总共融得482亿美元专注亚 洲地区的资金，已经超过2016年全年430亿美元的规模。这其中包括黑石 集团、凯雷投资集团和KKR已融得的163亿美元，而且这个规模可能还会进 一步增长，因为包括TPG资本和贝恩资本在内的其他公司会为自己的房地 产、信贷和收购基金融资。

**宽松条款**

有些私募股权投资公司已经以大胆的市盈率收购了香港资产，而这反 过来又导致一些贷款条款对银行来说很难消化。近期的LBO贷款，包括提 供给九仓电讯(Wharf T&T)以及和记环球电讯的贷款，杠杆更高而回报更 薄。但由于私募股权投资公司的扩张业务活动，银行发现他们面临提供这 种贷款的压力。

“多数收购交易的估值为EBITDA的两位数市盈率，这给私募的IRR(隐 含年报酬率)带来压力。这个压力又被传导给要价较高的融资银行。三至 五年之前，3-4倍的EBITDA市盈率对多数亚洲银行来说真的是个障碍，而 现在，4.5-5.0倍市盈率对多数企业来说都是常事儿，”渣打银行大中华 和北亚地区杠杆和结构化解决方案部门主管Amit Tanna表示。“另外，竞 争压力已经导致契约权益摊薄。我们正在迅速接近欧洲市场。”

其他人指出，新的流动资金来源正推低杠杆收购融资的报酬。

台湾中国信托商业银行结构融资部门主管Eileen Yang表示，“我们感受到在定价收紧及低门槛贷款(covenant-lite)条件下放贷的压力。”“这些贷款的前端费差距可能很大，取决于是否有中资银行参与交易。不过他们承贷金额较高，对于承销商而言在分销阶段缓解不少压力。”

这在7月稍早一笔280亿港元定期贷款上可见一斑，该笔贷款是支持香港上市的鞋子零售商百丽国际的私有化。

七家中资银行合计承诺256亿港元，相当于总贷款的91.5%，协助独家承销商美银美林成功完成这笔交易。

不过在香港，银行业者仍旧瞄准那些支持潜在杠杆收购的债务融资，其规模总计可能超过15亿美元，可为当前丰厚的成果锦上添花。根据汤森路透LPC数据，今年至今，香港这个亚洲金融中心已经做了三笔杠杆收购融资，合计规模48.6亿美元，去年交易数量也是三笔，但金额只有14.4亿美元，仅为今年至今的三分之一。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/王颖/张明钧; 审校 汪红英/杜明霞/孙茉莉/高琦)