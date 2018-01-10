《路透晚报》--1月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：去年CPI温和收尾，2018年通胀风险略升但无碍货币政策中性

中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅可能略高于2%；PPI受制于高基数预计涨幅也有限。因此虽然今年物价上升风险高于去年但通胀总体仍属温和，不会对货币政策构成影响。

--中法关系：深化核能、航空航天领域合作，中方欢迎欧方参与一带一路--习近平

中国国家主席习近平称，中法两国要大力深化核能、航空航天等传统领域战略合作；不断培育新的合作增长点，加快推动农业食品、医疗卫生、城市可持续发展、绿色制造、金融等新兴领域合作。

--中国经济：调整自贸区行政法规，允许外商独资形式从事加油站经营--国务院

中国国务院日前发文称，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等11部行政法规，允许外商以独资形式从事加油站建设、经营，由国务院商务主管部门制定相关管理办法；取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。

--中法关系：中国订购184架空客A320客机，2019、2020年交付--法官员

一名法国官员称，法国总统马克龙访华时提到，中国近期将敲定的184架空中客车(Airbus/空中巴士)A320客机订单，是新的采购，尚未对外公布。

--中国房地产：上海去年大宗物业投资增18%并超千亿，创历史新高--CBRE

全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）发布简报称，去年上海大宗物业投资市场共录得82笔大宗交易，累计交易量同比增18%至1,169亿元人民币，双双创下历史新高。

--台湾经济：立院通过劳基法修正案，立委劳团抗议过程风波不断

台湾立法院上午三读通过劳动基准法修正案，行政院虽强调维护劳工权益的决心不改变，但修法过程包括劳团抗议风波不断。

【金融】

--《焦点》中国股票基金名列2017年新兴市场赢家榜首--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，借助中国A股被纳入MSCI明晟部分指数的利好因素，2017年中国股票基金打败了其他新兴市场同业，而拉美债券则帮助成就了表现最好的新兴债券基金。

--台湾金融：将增提保险业每月外汇价格变动准备金提存比至万分之五--金管会

台湾金管会称，修正保险业每月外汇价格变动准备金提存固定比率由万分之四点二提高至万分之五，同时并提高连续三个月达冲抵下限时之变动提存比率，由60%提高为75%，并至少使准备金余额回复至冲抵下限的二倍提高为三倍。

--台湾央行：研究区块链或其应用在大额支付系统的可行性--副总裁

台湾央行副总裁杨金龙称，金融科技崛起对央行货币政策管理是一大挑战，台湾央行将会试验区块链或DLT(分散式帐本技术)等应用在台湾大额支付系统的可行性，也将持续推广各种电子支付工具。

【固定收益】

--中国公开市场：连停12天后进行1,200亿逆回购操作，完全对冲到期

在连续12日暂停操作后，中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期和14天期各600亿元，完全对冲到期量。

--中国货币市场：资金面继续收敛至相对平衡，缴税影响将逐步显现

中国银行间市场资金面继续收敛，回到相对平衡格局，回购利率成交也回到加权及以上水平。尽管今日公开市场恢复操作，但仅为对冲到期，此前一段连续净回笼累加效应影响犹在，此外临近月中，缴税影响也将会逐步显现，资金供给难现此前泛滥局面。

--中国债市动态：10年国债收益率冲高回落，美债走弱及汇价下跌冲击有限

中国银行间债市早盘波动较大，10年国债收益率盘初冲高6个bp，但随后回落至接近尾盘附近，二级国债交易情绪偏暖，一级招标结果亦向好。交易员表示，美债大跌、人民币汇价走贬对国内债市冲击有限，中长期来看人民币前景仍然稳定，国债料继续受到银行及境外配置力量支撑；早间出炉的12月物价数据整体温和，债市反响不大。

--新债招标：中国一年国债加权收益率3.4972%，10年3.8499%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的一和10年期国债 ，加权中标收益率为3.4972%和3.8499%，均稍低于此前3.51%和3.86%的预测均值；两期债对 应投标倍数为2.67倍和2.82倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.2082%，10年期5.0478%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的一年和10年期增发债，中标收益率为4.2082%和5.0478%，同时招标的七年期新发债中标利率为4.98%；一、七和10年品种投标倍数依次为2.95倍、4.66倍和3.71倍。

--中国新债：铁路总公司今年第一期铁道债推迟至下周三发行--业内人士

两位业内人士透露，中国铁路总公司原定今日上午招标的今年第一期铁路建设债券，将推迟至下周三(17日)发行，但未说明其原因；而今年第二期铁道债则计划于1月31日发行。具体信息另行通知。

--中国债市：2017年末同业存单余额8万亿元，全年增速放缓至28%--上清所

上海清算所最新数据显示，不含外币债券，2017年12月末固定收益产品托管量为162,327亿元人民币，当月减少744亿元，主因同业存单余额减少1,032亿元。而去年末同业存单托管余额为80,051亿元，全年增长28%，较2016年逾翻番的增速大为放缓。

--中国货币市场：155家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模35,426亿

中国长沙银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有155家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模35,426亿元人民币。

【外汇】

--《分析师观点》人民币中间价逆周期系数微调非完全放弃，不代表政策变化

两位消息人士周二向路透透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但报价行可自行设定。对此市场分析人士认为，定价机制微调显示监管层对汇率表现有信心，不代表政策变化，也不代表完全放弃逆周期因子。

--中国汇市：人民币早盘跌势明显收窄，定价机制微调加重观望情绪

人民币兑美元即期早盘随中间价下探至近两周低点后跌势明显收窄，但市场观望气氛较浓，市场成交明显缩量。交易员指出，受昨日中间价定价机制微调影响，市场惯性低开，但受美元指数调整影响，市场结汇需求试探性动作收复大部分今早跌幅。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连九日收升续创逾一个半月新高，数据符预期银行股护盘

中国股市沪综指连九日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天公布的CPI数据符合市场预期，但市场经过连续上涨后，恐高情绪加重，指数盘中振幅加大，但银行股走势坚挺，力保指数收升，料大盘短期将进入高位震荡。

--香港证券：去年证券及衍生产品刷多项新纪录，沪深港通交易猛增--港交所

香港交易及结算所有限公司（港交所）称，2017年香港证券及衍生产品市场交投畅旺，并创多项新纪录，而沪深港通的成交量亦猛增。

--香港个股：联想集团称前三季业绩将就美国递延税项资产作出约4亿美元扣减

全球最大个人电脑生产商--联想集团称，因美国近期颁布的税改法案，预期公司前三季业绩中将就递延税项资产作出约4亿美元一次性扣减。

--中国个股：恒瑞医药向美TG公司授权新药研发许可，可获3.5亿美元加销售提成

中国大型医药公司--恒瑞医药公告称，其与美国TG Therapeutics公司达成新药研发许可协议，恒瑞最多可获得约3.47亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。

--台股业绩：台积电12月合并营收899.0亿台币，月减3.5%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，去年12月合并营收899.0亿台币，月减3.5%。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)