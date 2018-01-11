《路透晚报》--1月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：2017年预计增长6.9%左右，进出口扭转连续两年下降局面--总理

中国国务院总理李克强称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

--亚洲经济：推动澜湄合作迈向成长期，加强水利设施建设等产能合作--李克强

中国总理李克强表示，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，要加强水利设施建设等产能合作，中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢；铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。

--中美贸易：中国密切关注美对华301调查，将坚决维护中方合法权益--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，2018年中美贸易摩擦存在不确定因素，应通过对话和协商有效管控分歧，按照国际规则妥善解决，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义；正密切关注美国对华301调查的情况，将采取所有必要措施，坚决维护中方的合法权益。

--中国反腐：全面从严治党长期坚持下去，反腐败斗争决不半途而废--新华

新华社刊发评论文章称，全面从严治党永远在路上，必须以更大的决心、更大的气力、更大的勇气抓紧抓好。提出要把全面从严治党长期坚持下去，将反腐败斗争进行到底，决不半途而废。

--台湾能源：行政院通过再生能源发展条例，用电大户需共同参与设置再生能源

台湾行政院通过再生能源发展条例修正草案，明定2025年再生能源发电占比将达20%的目标，此外用电大户也应共同参与设置再生能源设备。行政院表示，此修正草案后续将尽速送立法院审议，并争取下会期列为优先法案。

--香港房地产：政府称将退还印花税换楼期延至12个月可接受，重申无意“减辣”

香港政府表示，当局认为将现时以先买后卖方式换楼人士，退回印花税差额的换楼期由六个月延长至12个月是可以接受的修订；鉴于政府近期已多次表明无意对调控楼市措施“减辣”，因此预期这项修订对楼市应该不会造成太大影响。

【金融】

--中国金融：中国考虑减缓或暂停增持美债的消息可能是假消息--政府消息人士

政府消息人士对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。“与其它投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。”消息人士称。

--中国证券：监管层叫停新增集合资管计划投向委托贷款资产或信贷资产--消息

据两位了解情况的消息人士透露，中国监管层已对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划全面叫停，中国证券投资基金业协会从即日起，停止对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划进行备案，定向投向委托贷款的资产或信贷资产需向上穿透符合银监会的委贷新规，按照新老划断原则，已存续的业务自然到期不得展期和新增。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元逆回购操作，单日净投放300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额600亿元人民币逆回购操作，其中七天期和14天期各300亿元。据此计算，单日将净投放300亿元。

--中国货币市场：资金面延续收敛态势回购利率上升，缴税提升机构谨慎预期

中国银行间市场资金面延续收敛态势，主要回购利率亦进一步上升。交易员称，央行公开市场此前持续净回笼效应进一步显现，今日虽小幅净投放但帮助有限，不过机构反映抹平头寸亦有余地，惟价格稍高。

--中国债市动态：10年国债收益率加速上涨，美债走弱等带动下悲观情绪发酵

中国银行间债市早盘大幅走弱，隔夜美债收益率连续第二日走高，叠加资金面收敛、监管及数据预期影响不佳等，债市恐慌情绪有所加剧；10年国开债收益率破5%后继续上冲，10年国债收益率也大涨约4个bp，向去年11月的前高4%靠拢。

--新债招标：进出口行三年债收益率4.8390%，五年收益率4.8902%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年(140303，剩余期限逾一年)和五年(170309)三期债，中标收益率分别为4.8390%、4.5011%和4.8902%，对应投标倍数依次为1.77倍、1.11倍和3.08倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.9066%，七年5.0025%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五年和七年固息债，中标收益率为4.9066%和 5.0025%，投标倍数3.13倍和3.16倍；此前市场预测均值为4.88%和5.00%。

--中国货币市场：170家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模36,904亿

中国广东顺德农商行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有170家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模36,904亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升幅收窄，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

中国人民币兑美元即期早盘小幅高开后回吐部分涨幅，中间价则小幅上升。交易员指出，目前市场结售汇相对均衡，逆周期系数微调影响基本消化，但当前点位各方参与交易意愿不强，半日成交不足60亿美元，短期人民币料继续随美指波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.75

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.09%至94.75；SDR篮子指数微跌至96.07，BIS篮子指数微跌至95.73。

--路透调查：多数亚币多仓增加，中国人民币和印度卢比获稳定支撑

过去三周来，投资者扩大多数亚洲货币的多头仓位，其中印度卢比的增幅最大，人民币兑美元多头仓位增至9月9日以来最高水平。而美元则受到美国升息前景的不确定性、欧元上涨以及日本可能缩减刺激政策等因素的打击。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连10日收升续创逾一个半月新高，成长股领涨

中国股市沪综指连10日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天大盘维持高位震荡，早盘指数一度出现调整，午后逐级回升，但成交量有所萎缩，成长股领涨。短期大盘连涨后，上涨动力开始衰减，料股指将小幅回调以修正超买的技术指标。

--中国证券：去年末公募、私募及券商等资产管理业务总规模53.6万亿元--协会

据中国证券投资基金业协会官方微信发布初步统计数据，2017年末国内基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构的资产管理业务总规模约53.6万亿元人民币，较上年末的51.79万亿元增长3.5%。

--中国汽车：12月汽车销售同比增长0.1%，2017年全年增长3%--中汽协

中国汽车工业协会公布，12月中国汽车销售较上年同期增长0.1%，达到306万辆，实现连续第七个月增长。

--中国企业：滴滴出行计划在墨西哥推出服务，正在网上大力招募

中国约车服务公司滴滴出行在墨西哥通过网络进行大范围招募，正在为打入当地市场做准备。墨西哥是竞争对手优步(Uber)的一个重要区域据点。

--企业并购：联合磨削集团竞购案凸显中资企业对欧洲制造科技的浓厚兴致

知情人士称，两个有中资企业参与的竞购方入围了对瑞士-德国器具厂商联合磨削集团(United Grinding Group，UGG)的最后一轮竞购，显示中国对收购欧洲制造科技仍兴趣浓厚。

--中国企业：积分联盟运营平台畅由今年将邀请零售旅游等行业龙头入盟

由大型银行和通讯企业支持的中国首个异业积分联盟运营平台--畅由高层表示，今年将会邀请更多行业龙头入盟，将场景延展至零售、旅游、酒店、保险等等各行各业，从而掌控更多的积分资源。

--中国企业：网信办因支付宝年度账单事件约谈蚂蚁金服

中国国家互联网信息办公室对阿里巴巴关联支付公司蚂蚁金服收集使用个人信息的方式提出批评。此前蚂蚁金服旗下支付宝的很多用户被自动加入信用评分体系。

--中国个股：宇顺股份拟以200亿元估值收购成都润运文化，进军影院投资业

以触控显示屏为主业的深圳市宇顺电子股份有限公司公告称，拟以约200亿元人民币的估值收购成都润运文化传播有限公司，从而进军影院投资领域。停牌近半年的公司股票将自周四起复牌，并将继续推动重组方案的落实。

--香港金融：瑞士盈丰银行遭证监会谴责及罚款200万港元，因期货交易违规

香港证监会称，对瑞士盈丰银行（EFG Bank）予以谴责及罚款200万港元，因其未获所需注册以进行期货合约交易。

--香港个股：朗诗绿色地产与平安不动产组百亿基金，共同投资长租公寓项目

朗诗绿色地产宣布，与平安不动产签订战略合作协议，组成资产管理规模100亿元人民币的合作基金，在未来三年共同投资长租公寓项目。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)